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Каким должен быть оптимальный ноутбук для учебы

11.09.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
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При выборе ноутбука для учебы все больше потенциальных пользователей склоняются к одному мнению: чем меньше габариты – тем лучше. Неудивительно, что рынок начали постепенно наводнять лэптопы с экранами на 15,6”, заключенные в корпусы 14-дюймовых моделей.

Каким должен быть оптимальный ноутбук для учебы

Интернет-магазин FK.BY предлагает вам выбор из трех замечательных устройств, отличительная черта которых – минимализм и впечатляюще скромные размеры:

  • ASUS VivoBook S15 S510UN-BQ180;
  • Dell Vostro 3578;
  • Lenovo IdeaPad 320S-15IKBR.

Каким должен быть оптимальный ноутбук для учебы

 

От простого к сложному

Нельзя выделить однозначного лидера, поскольку учеба предполагает не только регулярный интернет-серфинг в поисках информации, но и длительную автономность, что критически важно во время затяжных лекций. Однако главный критерий – габариты и легкость, с которым все три экземпляра справляются замечательно.

Если рассматривать ноутбуки через призму производительности, то явным фаворитом будет Lenovo: Intel Core i7-8550U (4 ядра/8 потоков, частота до 4 ГГц), 8 ГБ ОЗУ DDR4, nVidia GeForce GT 940 MX, SSD 256 ГБ/HDD 2 ТБ. Батарея – одна из лучших в классе – 52,5 Вт/ч. Другое дело, что весит устройство почти 1,9 кг, но ведь инженерам надо было куда-то поместить всю ту скрытую мощь вкупе со стереодинамиками Dolby Audio.

Более сдержанным выглядит Dell: Intel Core i5-8250U (4 ядра/8 потоков, частота до 3,6 ГГц), 8 ГБ ОЗУ DDR4, AMD Radeon R5 M420, SSD 256 ГБ. Емкость аккумулятора чуть скромней – 40 Вт/ч, а масса – почти 2,2 килограмма. Однако это не настолько много, чтобы создавать ощутимые неудобства.

Желаете в дальнейшем улучшить центральный чип? Купить процессор для ноутбука в Минске поможет портал FK.BY.

Третий конкурсант в лице ASUS имеет такие же характеристики, как Dell, только вместо графики AMD используется карта nVidia GeForce MX150, а SSD заменен на HDD емкостью 1 ТБ. Данная модель может похвастаться самым низким весом - 1,7 кг и довольно неплохим АКБ на 3650 мАч.

Габариты и эргономика

Аппаратные возможности – далеко не единственный критерий выбора, когда дело касается ноутбука. Давайте взглянем на их размеры:

  • ASUS – 361 x 243 x 17,9 мм;
  • Dell – 380 х 260,4 х 23,7 мм;
  • Lenovo – 362,7 x 252 x 19,9 мм.

Тайваньский производитель - безоговорочный лидер в этой категории. Причем в столь небольшой корпус инженеры ухитрились поместить полноценный 15,6-дюймовый FullHD IPS-монитор с потрясающим качеством изображения. Тонкие рамки по контуру матрицы лишь подчеркивают легкость и "невесомость" достаточно прочной конструкции.

Lenovo имеет некоторые утолщения сверху и снизу экрана, это обусловлено особенностями конструкции петель. Лэптоп способен раскрыться на 180 градусов.

Dell хоть и выглядит относительно грузно, но лишь на первый взгляд. Ведь как-то нужно было размещать всю начинку, включая оптический привод, который и добавляет несколько дополнительных миллиметров корпусу. В некотором роде архаизм, но кому-то привод все еще нужен для работы. В плюсы также можно записать полноценную клавиатуру с цифровым блоком. Кто частенько пользуется цифровой областью – оценит такой ход на все 100%.

Каким должен быть оптимальный ноутбук для учебы

Дизайн

Пожалуй, самый субъективный момент при выборе лэптопа – его внешний вид. С ноутбуками не так просто, ведь приходится просчитывать несколько факторов:

  • материал корпуса;
  • габариты;
  • организация охлаждения;
  • цвет;
  • маркость покрытия;
  • ударопрочность;
  • система исполнения петель;
  • доступ к комплектующим и т.д.

Отметим, что все три представленные модели и выглядят интересно и располагают дополнительными опциями для дальнейшей модернизации.

ASUS и Lenovo имеют алюминиевую крышку и детали корпуса, что и делает их легче, чем Dell. Но у последнего есть дополнительное преимущество в виде того же привода, который можно заменить на корзину для SSD в дальнейшем.

 
Теги: Минск
 
 
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При выборе ноутбука для учебы все больше потенциальных пользователей склоняются к одному мнению: чем меньше габариты – тем лучше. Неудивительно, что рынок начали...
 
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