Прием пробиотиков во время курса антибиотиков может быть плохой идей - ученые

Эксперты компании Elsevier Inc. провели два исследования результатов приема пациентами, которым назначали антибиотики, пробиотиков для восстановления кишечного микробиома, колонии микроорганизмов, живущих в кишечнике. Микробиом играет ощутимую роль в здоровье человека и нуждается в восставновлении после прохождения лечения антибиотиками.

Ученые обнаружили значительную разницу в эффекте от пробиотиков у разных людей.

В первом исследовании специалисты провели серию эндоскопий и колоноскопий, чтобы взять образец микробиома людей до и после приема пробиотиков. Вторая группа испытуемых получала микроорганизмы, которые были собраны у них из кишечника до приема антибиотиков.

Выяснилось, что микробиом людей, которым назначали пробиотики, существенно пострадал. Бактерии пробиотиков колонизировали кишечник, подавляя восстановление собственного микробиома человека, а также нарушался процесс синтеза белков на ДНК.

В группе, которой "вернули" собственные бактерии, этого не происходило, их микробиом успешно восстанавливался за несколько дней.

Второе исследование имело целью изучить изменение микробиома кишечника под действием пробиотиков. Первая группа получала распространенные пробиотики, остальные участники - плацебо. Обнаружилось, что могут проявляться кардинально различные реакции. У части наблюдаемых пробиотики уверенно меняли микробиом и влияли на работу ДНК, у других микробиом успешно сопротивлялся "колонизаторам".

Вывод ученых: необходимо пересмотреть концепцию приема пробиотиков, и перейти к индивидуальному подходу при их назначении врачами.

Ученые собираются продолжить исследования.