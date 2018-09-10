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Синдрому самозванца в IT-компаниях подвержено более половины сотрудников
Соцсеть Blind провела анонимный опрос среди 10 с лишним тысяч сотрудников крупнейших IT-компаний мира. Выяснилось, что больше половины из них страдает синдромом самозванца.
58% работающих в Amazon, Facebook, Microsoft и Google считают, что не заслуживают своей работы и статуса, несмотря на персональные достижения.
Больше всего "самозванцев" - в штате сервиса Expedia - 73%.
Полный список компаний, в котором работают опрошенные:
Один из сотрудников Salesforce отметил, что считает себя "самозванцем" даже через 14 лет с начала работы на позиции инженера-программиста. Другой анонимный работник отметил, что он испытал синдром самозванца после получения работы в крупной компании.
По данным International Journal of Behavioral Science, синдром самозванца встречается во всех отраслях. Около 70% людей в мире испытывали его. Синдром возникает и у мужчин и у женщин, и у руководителей и у рядовых сотрудников, и у врачей и у менеджеров.
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Соцсеть Blind провела анонимный опрос среди 10 с лишним тысяч сотрудников крупнейших IT-компаний мира. Выяснилось, что больше половины из них страдает синдромом...
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