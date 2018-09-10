﻿ Синдрому самозванца в IT-компаниях подвержено более половины сотрудников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синдрому самозванца в IT-компаниях подвержено более половины сотрудников

11.09.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Соцсеть Blind провела анонимный опрос среди 10 с лишним тысяч сотрудников крупнейших IT-компаний мира. Выяснилось, что больше половины из них страдает синдромом самозванца.

58% работающих в Amazon, Facebook, Microsoft и Google считают, что не заслуживают своей работы и статуса, несмотря на персональные достижения. 

Больше всего "самозванцев" - в штате сервиса Expedia - 73%.

Полный список компаний, в котором работают опрошенные:

  • Expedia (73%);
  • Salesforce.com (67%);
  • Amazon (64%);
  • Booking.com (64%);
  • LinkedIn (63%);
  • Airbnb (62%);
  • Facebook (59%);
  • Oracle (58%);
  • Microsoft (56%);
  • Intuit (56%);
  • Google (56%);
  • Uber (56%);
  • Lyft (54%);
  • Intel (54%);
  • eBay (50%);
  • Cisco (47%);
  • Apple (45%).

Один из сотрудников Salesforce отметил, что считает себя "самозванцем" даже через 14 лет с начала работы на позиции инженера-программиста. Другой анонимный работник отметил, что он испытал синдром самозванца после получения работы в крупной компании.

По данным International Journal of Behavioral Science, синдром самозванца встречается во всех отраслях. Около 70% людей в мире испытывали его. Синдром возникает и у мужчин и у женщин, и у руководителей и у рядовых сотрудников, и у врачей и у менеджеров.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соцсеть Blind провела анонимный опрос среди 10 с лишним тысяч сотрудников крупнейших IT-компаний мира. Выяснилось, что больше половины из них страдает синдромом...
 
Новости дня
Новости разные
 
С сайта Гомельского облисполкома исчезла фамилия первого зампреда Микалуцкого. Куда делся чиновник?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Маяк Преднепровья
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика