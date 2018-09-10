Синдрому самозванца в IT-компаниях подвержено более половины сотрудников

Соцсеть Blind провела анонимный опрос среди 10 с лишним тысяч сотрудников крупнейших IT-компаний мира. Выяснилось, что больше половины из них страдает синдромом самозванца.

58% работающих в Amazon, Facebook, Microsoft и Google считают, что не заслуживают своей работы и статуса, несмотря на персональные достижения.

Больше всего "самозванцев" - в штате сервиса Expedia - 73%.

Полный список компаний, в котором работают опрошенные:

Expedia (73%);

Salesforce.com (67%);

Amazon (64%);

Booking.com (64%);

LinkedIn (63%);

Airbnb (62%);

Facebook (59%);

Oracle (58%);

Microsoft (56%);

Intuit (56%);

Google (56%);

Uber (56%);

Lyft (54%);

Intel (54%);

eBay (50%);

Cisco (47%);

Apple (45%).

Один из сотрудников Salesforce отметил, что считает себя "самозванцем" даже через 14 лет с начала работы на позиции инженера-программиста. Другой анонимный работник отметил, что он испытал синдром самозванца после получения работы в крупной компании.

По данным International Journal of Behavioral Science, синдром самозванца встречается во всех отраслях. Около 70% людей в мире испытывали его. Синдром возникает и у мужчин и у женщин, и у руководителей и у рядовых сотрудников, и у врачей и у менеджеров.