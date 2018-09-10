В центре Парижа хотят запретить сдавать квартиры туристам

Заместитель мэра Парижа Ян Броссат заявил, что власти французской столицы намерены запретить аренду жилья в центре города с использованием сервиса Airbnb.

По словам Броссата за последние пять лет из-за работы Airbnb сильно выросла арендная плата, что затронуло местных жителей. Как оценивают в мерии, уже почти 20 тысяч домов в центре используются исключительно для сдачи туристам. Вместо продуктовых лавок здесь все чаще открываются бутики. Как подчеркнул заммэра, это угрожает самобытности парижских кварталов.

В качестве альтернативы мэрия хочет создать в популярных туристических районах Парижа двух- и трехзвездочных отелей с ценами, сравнимыми с арендой квартир. Ранее уже предпринимались меры по ограничению деятельности Airbnb. Так, владельцам запретили сдавать квартиры более 120 дней в году, в противном случае предусмотрены внушительные штрафы.



