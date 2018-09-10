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Японцы запустили первое в мире беспилотное такси

11.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Первое в мире беспилотное такси вышло на маршрут в Японии. Пока "беспилотник" на базе минивэна Toyota Previa в порядке эксперимента курсирует только между двумя бизнес-центрами в районах Отемачи и Роппонги. Это путь протяженностью 5,3 км в одну сторону.

Поездка стоит около 1500 йен ($13), оплату нужно производить с помощью специального приложения для смартфона.

Автомобиль полностью управляется искусственным интеллектом, однак на всякий случай в машине находится водитель, готовый перехватить управление в экстренной ситуации.

Японцы запустили первое в мире беспилотное такси

Вскоре такси выпустят на более длинный маршрут, машина будет курсировать между центром Токио и аэропортом Ханеда. А к токийской олимпиаде-2020 планируется запустить целую службу автономных такси.

 
 
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Первое в мире беспилотное такси вышло на маршрут в Японии. Пока "беспилотник" на базе минивэна Toyota Previa в порядке эксперимента курсирует только между...
 
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