Японцы запустили первое в мире беспилотное такси

Первое в мире беспилотное такси вышло на маршрут в Японии. Пока "беспилотник" на базе минивэна Toyota Previa в порядке эксперимента курсирует только между двумя бизнес-центрами в районах Отемачи и Роппонги. Это путь протяженностью 5,3 км в одну сторону.

Поездка стоит около 1500 йен ($13), оплату нужно производить с помощью специального приложения для смартфона.

Автомобиль полностью управляется искусственным интеллектом, однак на всякий случай в машине находится водитель, готовый перехватить управление в экстренной ситуации.





Вскоре такси выпустят на более длинный маршрут, машина будет курсировать между центром Токио и аэропортом Ханеда. А к токийской олимпиаде-2020 планируется запустить целую службу автономных такси.