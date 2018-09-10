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Семье, в которой родится двухмиллионный минчанин, подарят квартиру

11.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Обещание подарить квартиру семье, в которой родится двухмиллионный минчанин, городские власти дали еще в сентябре 2015 года. Ожидается, что он родится в конце следующего года. 

"Руководство Мингорисполкома поручило нам проработать механизм подсчета двухмиллионного жителя. Мы над этим работаем совместно с Главным статистическим управлением города Минска. По предварительным данным, рождение двухмиллионного минчанина ожидается в конце 2019 года. Более точную картину нам даст перепись населения, которая пройдет в следующем году", - процитировало председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирину Дудку агентство "Минск-Новости".

Семье, в которой родится двухмиллионный минчанин, подарят квартиру

 

 
Теги: Минск
 
 
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Обещание подарить квартиру семье, в которой родится двухмиллионный минчанин, городские власти дали еще в сентябре 2015 года. Ожидается, что он родится в конце...
 
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