Семье, в которой родится двухмиллионный минчанин, подарят квартиру

Обещание подарить квартиру семье, в которой родится двухмиллионный минчанин, городские власти дали еще в сентябре 2015 года. Ожидается, что он родится в конце следующего года.

"Руководство Мингорисполкома поручило нам проработать механизм подсчета двухмиллионного жителя. Мы над этим работаем совместно с Главным статистическим управлением города Минска. По предварительным данным, рождение двухмиллионного минчанина ожидается в конце 2019 года. Более точную картину нам даст перепись населения, которая пройдет в следующем году", - процитировало председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирину Дудку агентство "Минск-Новости".



