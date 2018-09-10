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В Национальной библиотеке покажут ценные раритеты возрастом до 5 тысяч лет

11.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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В Музее книги Национальной библиотеки Беларуси с 20 сентября по 21 октября будет работать уникальная международная выставка "Беларусь и Библия", посвященная самой известной и влиятельной книге в истории человечества. Впервые в рамках одной выставки в Беларусь попадут столь ценные раритеты, возраст которых достигает 5 тысяч лет. В Беларусь их привезут из Великобритании, США, Израиля, Кореи, из многочисленных частных коллекций.

В Национальной библиотеке покажут ценные раритеты возрастом до 5 тысяч лет

На выставке посетители увидят:

- написанные 5-4 тыс. лет тому назад клинописью на глиняных табличках тексты из Ура – родины Авраама;

В Национальной библиотеке покажут ценные раритеты возрастом до 5 тысяч лет

- оригинальную рукопись "библии Античности" – "Илиады" Гомера – папирус на греческом языке, написанный еще до нашей эры;

- уникальные свитки Мертвого моря ("кумранские рукописи"), которым более 2 тыс. лет и которые хранят самые ранние тексты большинства книг Ветхого Завета;

- самые древние фрагменты Нового Завета (2–3 вв. н.э.);

В Национальной библиотеке покажут ценные раритеты возрастом до 5 тысяч лет

- библейские рукописи на древних языках: греческие, латинские, коптские, самаритянские, армянские, индийские, китайские...;

- оригиналы Библий Гутенберга, Лютера и Скорины;

В Национальной библиотеке покажут ценные раритеты возрастом до 5 тысяч лет

- первопечатные книги многих народов и стран, первые переводы Библии на национальные языки;

- древние белорусские библейские рукописи и старопечатные книги;

- почти все переводы Библии на белорусский язык;

- оригиналы гравюр Альбрехта Дюрера, Сальвадора Дали и других знаменитых художников, сделанные на библейские сюжеты.

В Национальной библиотеке покажут ценные раритеты возрастом до 5 тысяч лет

В рамках выставки будет работать много аниматоров из разных стран, для всех и каждого появится возможность напечатать страницу на станке времен Гутенберга, будет работать рукописная мастерская и общими усилиями мы напишем нашу общую рукопись, будут работать занятия "Клуба книжных профессоров" для детей, а также научный лекторий от знаменитых зарубежных и белорусских исследователей.

В Национальной библиотеке покажут ценные раритеты возрастом до 5 тысяч лет

Вход на выставку бесплатный.

 
 
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В Музее книги Национальной библиотеки Беларуси с 20 сентября по 21 октября будет работать уникальная международная выставка "Беларусь и Библия", посвященная самой...
 
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