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Стали известны даты и главные площадки сельскохозяйственных ярмарок в Минске
Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить в Минске с 22 сентября по 4 ноября. В эти дни будет организовано около 150 ярмарок на площадках возле "Чижовка-Арены", Дворца спорта (в выходные 29-30 сентября и 6-7 октября), а также специализированные ярмарки будут развернуты во всех районах города. Подробная информация о районных ярмарках появится к ближе началу сезона.
Сельхозпродукция будет продаваться на ярмарках по более низким ценам, чем в магазинах города.
Помимо овощей и фруктов покупателям предложат хлебобулочные, кондитерские изделия, живую рыбу, а также продукцию предприятий легкой промышленности.
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Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить в Минске с 22 сентября по 4 ноября. В эти дни будет организовано около 150 ярмарок на площадках возле "Чижовка-Арены",...
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