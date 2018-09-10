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В Калинковичском районе районе Volkswagen врезался в столб: погиб двухлетний ребенок
В аварии в Калинковичском районе погиб двухлетний ребенок. Об этом
Смертельное ДТП произошло 10 сентября, в 16.00, в деревне Великие Автюки. По предварительной информации, местный житель на Volkswagen не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в опору линии электропередачи.
В результате ДТП сын водителя 2016 года рождения получил тяжелейшие травмы и умер при доставлении в больницу.
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Смертельное ДТП произошло 10 сентября, в 16.00, в деревне Великие Автюки.
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