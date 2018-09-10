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В Калинковичском районе районе Volkswagen врезался в столб: погиб двухлетний ребенок

11.09.2018 09:11 — Разное | Tut.by  
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В аварии в Калинковичском районе погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Смертельное ДТП произошло 10 сентября, в 16.00, в деревне Великие Автюки. По предварительной информации, местный житель на Volkswagen не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП сын водителя 2016 года рождения получил тяжелейшие травмы и умер при доставлении в больницу.

 
 
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Смертельное ДТП произошло 10 сентября, в 16.00, в деревне Великие Автюки.
 
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