ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Яндекс начал бесплатно показывать белорусам кино в высоком качестве

11.09.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На yandex.by появились лицензионные фильмы и сериалы, которые можно смотреть бесплатно и в высоком качестве.


Источник: Maxim Shemetov / Reuters

На главной странице Яндекса теперь доступны популярные фильмы, сериалы и мультфильмы, а также классика советского кино. Все они собраны в подборки разных жанров: от боевиков до драм и комедий. Для каждого фильма указан рейтинг на КиноПоиске — крупнейшем русскоязычном сервисе о кино. Чтобы начать просмотр, достаточно кликнуть на любую картину. Досмотреть фильм можно и позже: если закрыть вкладку, то потом просмотр продолжится с того же места.

«Мы хотим, чтобы люди смотрели кино в хорошем качестве. На текущий момент мы лицензировали более трёх тысяч фильмов и постепенно будем увеличивать нашу коллекцию. В дальнейшем этот контент будет доступен не только на главной странице белорусского Яндекса, но и на других площадках, в частности на Телепрограмме», — говорит Егор Цыганок, региональный менеджер по развитию Яндекса в Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На главной странице Яндекса теперь доступны популярные фильмы, сериалы и мультфильмы, а также классика советского кино.
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузинский кандидат в президенты разместил рекламу на порносайте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика