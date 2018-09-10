|
Срочно продаётся
11.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Общ. пл. 74 м², в доме водопровод, телефон, есть веранда, кладовая, 2 кирпичных погреба, гараж, сарай, участок 25 соток, сад, огород. А также распродаётся мебель, бытовая техника, ковры, садовый инвентарь и многое другое.
Недорого. Звоните по тел. 4-47-67.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ жилой деревянный дом в д. Корчёвое. Общ. пл. 74 м², в доме водопровод, телефон, есть веранда, кладовая, 2 кирпичных погреба, гараж, сарай, участок 25...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)