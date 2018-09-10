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День знаний на Городокщине

11.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Первый урок в Беларуси традиционно особенный. В нынешнем году он был посвящен малой родине. «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…». Так звучала тема, которая объединяет всех нас независимо от социального статуса и положения, возраста и места нынешнего проживания. Малая родина — земля, где все мы делали первые шаги во взрослую жизнь, где прошло детство, где наши корни. Осознать это школьникам разных возрастов и помог первый урок 2018-2019 учебного года. Ему предшествовали торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года.

  Все девять школ района посетили почетные гости. В частности, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и председатель Городокского районного исполнительного комитета Пётр Коробач побывали в обеих городских и Пальминской школах. В Езерищенской СШ к ним присоединился начальник Главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома. Седьмой год подряд линейка 1 сентября не обходится в Бычихинской СШ без министра МЧС Беларуси, выпускника этой школы Владимира Ващенко. В этот раз в список почетных гостей мероприятия включился также выпускник этой школы, генеральный директор Витебского ЛВЗ «Придвинье» Михаил Василевский.

День знаний на Городокщине

Почетные гости на линейке в Езерищенской СШ с первоклассниками и их родителями

Учеников в нескольких школах успела поздравить председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева. Руководители отдела по образованию и других отделов райисполкома разделили с ребятами, учителями, родителями радость первого школьного дня.

  В этом году за парты в нашем районе сел 2061 ребенок. Из них — 202 первоклассника. Традиционно именно самые маленькие ребята, 1 сентября сменившие статус дошкольника на статус первоклассника приковывают всеобщее внимание. Для них первый день осени, когда мамы нарядили их во все новое, но непривычно строгое, контрастно темное и белоснежное, — кажется обычным днем. Но они вступают в увлекательнейший мир знаний, на путь их постижения.


День знаний на Городокщине

  — Дорогие первоклассники, вы научитесь не только читать и писать, — обращался к ним В.В. Терентьев. — Вам предстоит узнать о дружбе, любви, чести, смелости, правде. Рядом с вами всегда будут терпеливые, мудрые педагоги, любящие, заботливые родители. Только вместе мы сможем воспитать достойных граждан нашей страны, полезных членов нашего общества.

 Устойчивые знания в соответствии с требованиями времени сейчас получают с использованием новейших достижений техники и технологий. Вместе с тем нельзя забывать о бытовых условиях, в которых предстоит учиться школьникам ХХI века, их эстетическом развитии и воспитании. В этой связи очень кстати пришлись подарки гостей, призванные укрепить материально-техническую базу школ. В их числе — сертификаты на приобретение мультимедийных установок, музыкальных центров, компьютерных классов, мебели для столовых, комплектов школьных досок… Весомые, необходимые подарки подчеркнули, как много внимания и заботы проявляет наше государство в отношении подрастающего поколения.

  Отличительной чертой 1 сентября этого года стали многочисленные выставки летописей школ, созданные в связи с тем, что отдел по образованию Городокского райисполкома в эти дни отмечает свое столетие. Стоя у столов с тетрадками, книжками, методичками, стендов с фотографиями прошлых лет, выпускники с теплотой и благодарностью вспоминали своих учителей. Практически каждый вздыхал: «Пусть каждого учителя помнят так, как я помню своего любимого учителя». Большому юбилею были также посвящены праздничные концерты, подготовленные и ребятней, и взрослыми, и даже приезжими артистами. 


День знаний на Городокщине

Министр приехал

  С учетом того, какой важный гость, главный спасатель страны, посетил Бычихинскую школу, «вводный инструктаж» по технике безопасного противопожарного поведения с первоклашками провели герои журнала «Юный спасатель» заяц Филька и лиса Лилька. В.А. Ващенко с улыбкой наблюдал, как малыши набирают номер 101, сообщают о мнимом чрезвычайном происшествии и просят помощи у спасателей, рассказывая, очевидцами какого ЧП стали, как их зовут, где они живут.

  К радости жителей аг. Бычиха, а на День знаний здесь традиционно собираются семьями в полном составе и даже те, у кого в семьях нет школьников, в актовом зале состоялся концерт.

Будет, как надо

  Некоторую тревогу родителей езерищенских школьников вызывает то, что школа, в которую пошли их дети, находится в стадии капитального ремонта. Этой темы на праздничной линейке коснулся председатель облсовета депутатов В.В. Терентьев:

  — Еще в начале года под потребности строительства были выделены необходимые средства. Затянулось проектирование. Встал вопрос о том, ограничиться в этом году только оплатой проекта или браться за капитальный ремонт. Решили ремонт начинать. Некоторые неудобства будут, но мы просили бы всех проявить понимание, терпение, ведь все, что будет сделано в школе, будет сделано для наших детей. Это очень важно для дотационного Городокского района. Поскольку школа — объект переходящий, постараемся в следующем году его дополнительно профинансировать.

вки летописей школ, созданные в связи с тем, что отдел по образованию Городокского райисполкома в эти дни отмечает свое столетие. Стоя у столов с тетрадками, книжками, методичками, стендов с фотографиями прошлых лет, выпускники с теплотой и благодарностью вспоминали своих учителей. Практически каждый вздыхал: «Пусть каждого учителя помнят так, как я помню своего любимого учителя». Большому юбилею были также посвящены праздничные концерты, подготовленные и ребятней, и взрослыми, и даже приезжими артистами. 

 Для особенных детей

  День знаний интересно и увлекательно прошел и в Городокском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Чтобы дети-инвалиды смогли учиться в светлом, уютном классе, педагоги сделали в нем косметический ремонт, средства на который были выделены Физлидином и Еленой Батмановыми, Городокским филиалом ОУП «Витебскоблтоп» (директор В.С. Ардяко). Председатель райкома профсоюзов работников АПК Татьяна Груганова и председатель райорганизации профсоюзов И.А. Дорощенко подарили центру игровые пособия для детей раннего возраста и канцелярские наборы.

  Всех удивила и заинтересовала выставка совместного творчества: необычные «травянчики», изделия из лозы и глины. На презентации семей родители и дети рассказывали о своих увлечениях, проводили мастер-классы. Основной целью мероприятия стало формирование у детей понятия о малой родине.

В первую школу впервые

  104 новыми членами пополнилась дружная семья СШ № 1 г. Городка — школы, которая является флагманом в сфере образования в нашем районе. На торжественной линейке 1 сентября здесь традиционно собрались ребята, для которых в этом первом осеннем месяце все впервые: первый звонок, первая учительница, и ученики выпускных — девятых и одиннадцатых классов, готовые сделать решительный шаг во взрослую жизнь.

  К ребятам, их родителям и педагогам обратился председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев: — В этот официальный и в то же время неформальный, трепетный праздник, когда школьники после долгих летних каникул возвращаются в родной дом, встречаются с товарищами, приятно видеть, как преобразилась СШ № 1. Материально-техническая база учреждения образования постоянно укрепляется за счет средств областного и районного бюджетов. Радует, что эти вложения возвращаются в виде успехов учеников — победителей различных конкурсов и олимпиад областного и республиканского уровней. В школе работает замечательный педагогический коллектив, который помогает детям найти свою дорогу в жизни, сделать по ней первые шаги и уверенно идти к намеченной цели. Очень важно, чтобы дети с удовольствие бежали в школу и таким же удовольствием после окончания уроков возвращались домой.

  Владимир Владимирович вручил школе сертификаты на 3500 руб. на приобретение мультимедийного оборудования и на 3000 руб. — на укрепление материально-технической базы. Собравшихся поздравил председатель райисполкома Пётр Коробач. Он пожелал школьникам радовать учителей успехами и достижениями, педагогам — воспитать ребят, которые на протяжении всей жизни будут помнить и благодарить своих любимых учителей, а родителям — терпения и мудрости, чтобы на нелегком пути освоения знаний они смогли стать своим детям надежными помощниками. Пётр Петрович сказал, что приятно видеть, как ребята разного возраста занимаются на площадках на территории СШ № 1 г. Городка. Он подарил учреждению образования сертификат на приобретение нового компьютерного класса.  

На линейке — будущие специалисты

  3 сентября на торжественной линейке встретились учащиеся и преподаватели ГГАТК. Будущие работники сельскохозяйственной отрасли и те, кто обучает их премудростям профессий, обменялись впечатлениями от каникул и поделились планами на новый учебный год. Почетного права внести флаги Республики Беларусь, Городокского района и учебного заведения были удостоены отличники, учащиеся третьего курса Руслан Алиев, Евгений Нестеренко и Валерий Салтыков.

  — К 1 сентября мы подготовили учебные корпуса и общежития, — рассказал директор колледжа Владимир Шитько. — Чтобы сохранить все сделанное и приумножить это, нужно приложить совместные усилия. Все учащиеся, если захотят, смогут реализовать себя, влиться в дружную семью педагогов и учащихся.

  Почетный гость линейки, председатель райисполкома Пётр Коробач подчеркнул, что 225 ребят, которые в этом году пополнили ряды учащихся ГГАТК, могут стать высококвалифицированными специалистами. Для этого в колледже постоянно совершенствуют материально-техническую базу, увеличены сроки прохождения практики. Задача учащихся — стремиться к усвоению знаний и сотрудничать с преподавателями.

  На линейке присутствовали представители сельхозпредприятий района, на которых ребята этим летом проходили практику и зарекомендовали себя как ответственные работники, настоящие труженики. Слова благодарности в их адрес звучали от  руководства ОАО «Птицефабрика Городок» и УП «Северный». Грамоты от администрации ГГАТК получили учащиеся, проявившие себя в учебе, и кураторы групп, которые по итогам прошлого учебного года победили в конкурсе на лучшую академическую группу. Первокурсникам вручен символичный ключ от храма знаний.


День знаний на Городокщине

Директор В.В. Шитько вручает грамоту учащемуся группы 2тоА Александру Курякову

С мультгероями

  Каждая школа старается привнести в праздник 1 сентября творчества и креатива. Например, бычихинские дети удивляют своим танцующим хором. Но настоящей «изюминкой» для пальминских детей стало появление на линейке Маши и Медведя (местные артисты Мария Захаренко и Валентина Горюнова). Вместе с первоклассниками они исполнили шуточный танец, подарили им цветы из воздушных шаров. Безусловно, такой сюрприз оставит в памяти малышей радостные впечатления, и в школу они будут ходить с удовольствием.

  Последний первый звонок прозвучал в субботу для 11-классников городокских школ. Для них этот год — время серьезных, обдуманных решений. Еще есть время подтянуться по отдельным предметам, углубиться в них. Ведь впереди, всего через несколько месяцев, — путь в профессию. На первом уроке 2018-2019 учебного года они еще острее почувствовали, как нужны своей малой родине, какие большие надежды возлагают на них учителя, родители, земляки вообще. Нужно постараться оправдать эти надежды, оставшись в истории своих школ ее гордостью.

Любовь ШЛЕЙКО,

Светлана ЯКОВЛЕВА.

 


День знаний на Городокщине

 

 

 
 
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Первый урок в Беларуси традиционно особенный. В нынешнем году он был посвящен малой родине. «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…». Так звучала тема, которая...
 
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