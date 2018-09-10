Порядок наводили в окрестностях Тарасовки





Наряду с основными полевыми работами — осенней посевной и заготовкой кормов — в ОАО «Ветковский агросервис» продолжают благоустройство подведомственных территорий. На этой неделе порядок наводили в окрестностях деревни Тарасовка, сообщил заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия Андрей Новик.

Несколько работников полеводческой бригады получили задания по косьбе сорной растительности возле административного здания, водонапорной башни, склада минеральных удобрений. На отдельных участках пришлось вырубать быстро разросшийся дикий кустарник и поросль деревьев.

Как отметил Андрей Анатольевич, в ближайшие три недели в Тарасовке, в том числе возле производственных помещений, намерены ввести в севооборот около 8 гектаров земли. Но прежде чем продисковать и побороновать площади под пашню, предстоит спилить и раскорчевать деревья, которые там появились. И здесь необходима помощь предприятия мелиоративных систем, у которого есть необходимая для этого вида работ техника, отметил замдиректора.

Также помощь сторонней организации требуется для обустройства территории возле молочно-товарных ферм агросервиса в Ветке.

Наталья ТИТУШКИНА.