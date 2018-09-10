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Опасность электрического тока для человека

11.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Опасность электрического тока для человека

В который раз приходится напоминать об опасности, которую представляет электрический ток. За последние три месяца в республике возросло количество случаев электротравматизма. Прежде всего хочется обратить внимание механизаторов и работников зернотоков (обслуживающих электрофицированные механизмы) на соблюдение особой осторожности при выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередачи. Уборочная техника (зерноуборочные, картофелеуборочные комбайны, стогометатели и т.д.) имеет большие габариты, а это чревато в случае несоблюдения элементарных правил безопасности серьёзными последствиями.

Особенно опасно приближение машины на недопустимо близкое расстояние к воздушным линиям электропередачи, обрыв проводов и их падение на машину или наезд машины на оборванный провод. Так, 26 июня в Лоевском районе погиб механизатор. Мужчина остановил комбайн под линией электропередачи и поднялся на моторный щит. Расстояние до проводов было настолько ничтожным, что рабочий получил смертельную травму электрическим током. Аналогичный случай спустя два месяца произошёл в Могилёвской области.

Чтобы избежать подобных трагедий, вдоль воздушных линий электропередачи предусматриваются охранные зоны. Для линий напряжением: до 1000 В — 2 м, 10-20 кВ — 10 м, 35 кВ — 15 м, 110 кВ — 20 м. Охранной зоной ВЛ считаются расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений, что также относится и к транспортным средствам.

При работе машин в охранной зоне ВЛ запрещается:

находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька;

выполнять ремонтно-профилактические работы на машине;

работать при приближении или во время грозы;

приближаться или тем более прикасаться к проводам ВЛ какими-либо предметами;

заправка машин горючим.

Нередки случаи, когда транспорт повреждает опоры линий электропередачи, проходящих по сельхозугодиям. При этом возможны обрыв, падение проводов, их провисание. Касание такого провода или попадание под так называемое шаговое напряжение, воздействие которого тоже опасно на значительном удалении от места падения провода, чреваты плачевными последствиями.

ГРАЖДАНЕ! Не забывайте о том, что электрический ток представляет опасность для жизни, будьте внимательны!

Н. КУЗНЕЦОВА, инспектор Ветковской инспекции Энергонадзора.

 
 
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В который раз приходится напоминать об опасности, которую представляет электрический ток. За последние три месяца в республике возросло количество случаев...
 
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