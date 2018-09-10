Скромно, но со вкусом

Именно так мне хочется начать рассказ об итогах моего визита на морозовичскую землю с целью увидеть показательные в части наведения порядка и благоустройства домовладения и познакомиться с настоящими хозяевами своей земли.

Впрочем, на практике со второй задачей справиться оказалось весьма непросто: то ли ввиду того, что был будний день и хозяева были на работе, то ли из-за природной скромности жителей морозовичской территории, но пообщаться мы смогли только с Наталией и Александром Козловыми, очень приветливыми и радушными людьми и хозяевами образцового приусадебного участка.















Наталия Дмитриевна родилась и выросла в Молдавии. Будучи совсем юной девушкой, волей судьбы приехала на Будакошелевщину, где и познакомилась со своим будущим супругом Александром Ивановичем, коренным жителем Ивановки. Не один десяток лет они добросовестно трудились на местном сельхозпредприятии, которое и выделило им благоустроенное ведомственное жилье в агрогородке Глазовка. С первых же дней хозяева принялись заниматься его благоустройством, и, как видим, их труды не пропали даром: сегодня их домовладение по праву можно считать одним из лучших в агрогородке.

– Это вы немного припозднились с визитом, моя супруга почти все розы уже срезала – детям к первому сентября, – встречает меня Александр Иванович. – А вообще наше подворье с весны до осени утопает в цветах. Чего здесь только нет: гладиолусы, розы, лилии, петуньи. А какой аромат стоит на участке, не передать просто!

Сама хозяйка не скрывает: с детства любит ухоженные подворья, неизменно любуется, когда проходит мимо таких, и всегда мечтала, что ее придомовая территория также будет показательной в этом плане. И несмотря на то что, будучи на заслуженном отдыхе, она продолжает работать в столовой ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» поваром (а я думаю, вы понимаете, что работы там всегда невпроворот, особенно в летний период), находит время и силы на благоустройство своего приусадебного участка.

По словам Наталии Дмитриевны, равняться в теме благоустройства и наведения порядка на своей территории можно и нужно на подворье Валентины и Александра Ванаковых, живущих здесь же, в Глазовке. Встретиться с ними нам, к сожалению, не удалось, но увидеть их домовладение мы смогли.







– Знаете, у них всегда царят чистота и порядок. Александр – хозяин, как говорится, с большой буквы, а Петровна (Валентина Ванакова – прим. автора) – хлопотливая хранительница домашнего очага. Одним словом, это поистине семья настоящих тружеников, – заверила Наталья Козлова.

Не захотел «светиться» на страницах районки и Федор Герасимов, скромно отшутившись, что «в доме и на участке еще ремонт в разгаре». Однако, несмотря на это, его домовладение по улице Ленина уже отличается чистотой и аккуратностью.







«У них все так…по-европейски» – так лаконично охарактеризовала председатель Морозовичского сельского Совета депутатов Елена Степаненко подворье молодой семьи Василия и Анны Бобиковых из Зеленого Дуба, которых мы также не застали дома. Действительно, точнее и не скажешь: отделанный сайдингом дом, массивное ограждение из дерева, аллейка туй перед домовладением – все очень современно и привлекательно. Чувствуется, что хозяева обладают вкусом и стилем.





Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.