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Нашли девушку, которую на полумарафоне донесли до финиша. Ей дадут медаль
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Вчера, 10 сентября, мы
Оказалось, Ольга (так зовут ту девушку) еще на середине дистанции в 21,5 километр почувствовала боль в ноге, но продолжала бежать. А на финишной прямой уже не могла передвигаться самостоятельно – у нее перелом голени. Одного из парней, которые помогли Ольге, зовут Алексей Черноокий. Беговой клуб поблагодарил всех, кто помог девушке, и выразил надежду, что она быстро восстановиться и «начнет вновь покорять километры».
Беларуская федерация легкой атлетики, организатор Минского полумарафона, сказала, что обязательно свяжется с минчанкой и вручит ей медаль.
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