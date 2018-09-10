Нашли девушку, которую на полумарафоне донесли до финиша. Ей дадут медаль

Вчера, 10 сентября, мы писали о девушке, которую донесли до финиша, потому что она была в обмороке. О ситуации рассказал Александр Патлис на своей странице в Facebook. Вечером же появилась информация не только о девушке, но и об одном из парней, который нес ее до того, как помог Александр. Подробности рассказали на Facebook-странице Mikkeller Running Club Minsk.

Оказалось, Ольга (так зовут ту девушку) еще на середине дистанции в 21,5 километр почувствовала боль в ноге, но продолжала бежать. А на финишной прямой уже не могла передвигаться самостоятельно – у нее перелом голени. Одного из парней, которые помогли Ольге, зовут Алексей Черноокий. Беговой клуб поблагодарил всех, кто помог девушке, и выразил надежду, что она быстро восстановиться и «начнет вновь покорять километры».

Беларуская федерация легкой атлетики, организатор Минского полумарафона, сказала, что обязательно свяжется с минчанкой и вручит ей медаль.

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