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Беларусь готова к диалогу и активному участию в мирных проектах по исследованию космоса - Лукашенко

11.09.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов подтвердил готовность страны к диалогу и активному участию в мирных программах и проектах по исследованию космоса, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь готова к диалогу и активному участию в мирных проектах по исследованию космоса - Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

"Убежден, что именно вместе, в тесном сотрудничестве, мы приблизимся к новым значимым вехам освоения Вселенной. Только в интересах всего мира, доверяя друг другу, мы должны строить наше космическое будущее. Беларусь готова к диалогу и активному участию в мирных программах и проектах", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул важность направления всех достижений и накопленных в космической области знаний на благо людей: на решение проблем экологии, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на обеспечение продовольственной безопасности и рационального землепользования, на сохранение природных ресурсов и биологического разнообразия, на изучение внеземного пространства исключительно в мирных целях.

Глава государства констатировал, что предстоит решить много задач дальнейшего освоения космоса. На повестке дня - новые полеты человека на Луну, пилотирование кораблей на Марс, поиск и исследование других пригодных для жизни планет.


"Кому как не вам, участникам космических экспедиций, знать, что лишь с линии орбиты можно увидеть, какая маленькая и хрупкая наша планета в масштабах Вселенной. Только взглянув в иллюминатор, можно осознать, что она наш общий дом, забота о котором - на плечах всей современной цивилизации, каждого человека. Там, на высоте сотен километров, особенно понятно, что мы все дети Земли, одна семья. И мы все в ответе за будущее этого клочка Вселенной", - резюмировал Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов подтвердил...
 
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