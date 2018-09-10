Дети секс-гуру ждут алименты. Приставы добрались до джипа Алекса Лесли

Польская полиция осматривает машину Алекса Лесли. Фото: © L!FE





пишет Лайф. Теперь российские судебные приставы наложили запрет на любые регистрационных действий с иномаркой. Причина — долги Кириллова по алиментам,Лайф.





Как выяснил Лайф, сотрудники Федеральной службы судебных приставов наложили ограничения в конце июня. Это означает, что Кириллов, например, может продать Range Rover, чтобы погасить долги, но вот новый владелец не сможет зарегистрировать машину на себя в ГАИ.





По данным Лайфа, ограничительные меры к Лесли приставы применили из-за долга по алиментам в 130 тысяч рублей. Именно такую сумму Коптевский районный суд Москвы обязал Кириллова выплатить уроженке Белоруссии Анастасии Степашиной, утверждавшей, что Лесли является отцом её ребенка. Примечательно, что Range Rover Лесли стоит около 6 млн рублей.

В суд на Кириллова уроженка Белоруссии Анастасии Степашина подала ещё летом прошлого года. Тогда судья Коптевского районного суда назначил экспертизу об установлении отцовства, но Лесли, по словам его адвоката, ничего не знал ни об иске, ни о готовящейся экспертизе. Как следствие, суд встал на сторону Степашиной.





— На момент начала разбирательства Кириллова не было в России и об иске он не знал, а общая норма по делам об установлении отцовства такова, что если ответчик уклоняется от проведения экспертизы, то суд признаёт его отцом, — объяснял Лайфу Смирнов, подчеркнув, что у Степашиной нет доказательств, что именно Кириллов является отцом её ребёнка.





Что касается самого внедорожника, сейчас с машиной работает польская полиция. Как писал Лайф, с прошлого года Range Rover Лесли стоит в польском городке Жешув, что на юго-востоке Польши, где секс-коуч незадолго до ареста полицией Таиланда летал на легкомоторных самолётах. А в конце августа гражданская жена Кириллова Кристина Шмараговская решила проверить машину и обнаружила, что неизвестные сняли с неё номера и украли ноутбук с фото и видео для второй книги Насти Рыбки об олигархе Олеге Дерипаске. При этом злоумышленники не взяли из машины девять тысяч евро и дорогостоящее оборудование для кайтсёрфинга.





Секс-коуч Алекс Лесли, его подопечная Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), а также и ещё 8 человек были задержаны в апреле этого года Таиланде по обвинению в нелегальном предпринимательстве, создании преступного сообщества с "целью удовлетворения сексуального желания другого лица" и организации проституции.





17 апреля суд Паттайи оправдал Лесли и Рыбку по делу о незаконном предпринимательстве, но покинуть Таиланд они пока не могут, так как следствие по второму делу о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы всё ещё продолжается.



