Митрополит Иларион: РПЦ разорвет с Константинополем, а патриарх Варфоломей предстанет перед судом истории

Председатель Отдела внешних церковных связей Синода Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион, комментируя 8 сентября в прямом эфире телеканала «Россия 24»противовостояние Москвы и Константинополя по вопросу автокефалии Украинской Православной Церкви, уточняет : “Думаю, в данном случае речь идет о двух спецпредставителях Константинопольского Патриархата, которые должны поехать в Киев для того, чтобы готовить предоставление автокефалии Украинской Церкви.»





Это единство Русской Православной Церкви существует уже 1030 лет, оно восходит к 988 году, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь. И вот сейчас эти экзархи (то есть спецпредставители) Константинопольского Патриархата назначены для того, чтобы провести решение об автокефалии, которой каноническая Украинская Церковь не просила. Об автокефалии говорили раскольники, причем не столько даже просили ее, сколько заявили, мол, эта автокефалия у нас есть, и вы просто должны ее признать”, – называя раскольниками представителей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, сообщает patriarchia.ru.





“В Константинопольском Патриархате за последние неполные сто лет сложилась своеобразная папистская доктрина, папистское самопонимание. Напомню, что исторически первой кафедрой христианского мира была Римская кафедра, по крайней мере, с IV века, когда Римская империя занимала центральное место в мире. Но в том же IV веке император Константин перенес столицу в основанный им город Константинополь. На II Вселенском Соборе было принято решение о том, что кафедра Константинополя должна иметь равные привилегии с кафедрой Рима.





Когда в XI веке произошел раскол между Римом и Константинополем, в семье Православных Церквей Константинопольский Патриархат, который ранее всегда был вторым, занял первое место. Это первенство никогда не воспринималось в Православной Церкви как первенство власти или юрисдикции. То есть в отличие от католичества, где имеется представление, что всю Вселенскую Церковь возглавляет Римский Папа, который воспринимается как источник властных полномочий для других епископов, в Православной Церкви всегда существовала другая система. Это система Поместных Православных Церквей, каждая из которых имеет самостоятельность, и никто друг другу не подчиняется. Так вот, Константинопольский Патриархат, который оказался первым в силу стечения обстоятельств, в XX веке (а именно в 1920-е годы) начал развивать такое понимание собственного первенства, которое предполагает некие особые права или привилегии”, – предлагает митрополит Иларион видение градации Православных Церквей.





“Нам иногда ставят в вину, что Русская Церковь как бы самостоятельно провозгласила свою автокефалию, потому что когда в середине XV века был избран митрополит Московский Иона, это было сделано без согласия Константинопольского Патриарха. А как Русь могла получить его согласие, когда Константинопольский Патриарх был в унии, в ереси? Он прислал к нам митрополита, который поминал Папу Римского и после изгнания стал кардиналом в Римско-Католической Церкви”, – комментирует митрополит Иларион ретроспективу обретения автокефалии собственной Русской Православной Церковью.





Поясняя политическое значение принятого Синодом РПЦ заявления о скорейших “ответных мерах” по факту назначения в Украину двух экзархов, митрополит Илларин категоричен: “Средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны. Константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но и поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно. Потому что они направляют в Киев своих экзархов без согласования не только с Московским Патриархом, но даже с Киевским митрополитом. Мы сегодня сделали это заявление в надежде на то, что они пересмотрят свое решение, что никакие экзархи в Киев не поедут. Однако если решение не будет пересмотрено, мы будем вынуждены искать ответные меры. И сейчас в составе нашего Священного Синода такие меры уже обсуждаются”.





О каких мерах идет речь, митрополит Иларион пока умалчивает, однако прогнозирует: “Если Константинополь доведет до конца свой коварный план предоставления автокефалии, это будет означать, что автокефалию получит какая-то группа раскольников. Мы в Русской Церкви, конечно, эту автокефалию не признаем. И у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем. А это значит, что Константинопольский Патриарх не будет иметь уже никакого права именовать себя, как он сейчас это делает, «главой 300-миллионного православного населения планеты» — по крайней мере, половина православных его не будет вообще признавать. То есть, по сути дела, своими действиями он расколет все мировое Православие”.





По окончании эфира митрополит Волоколамский выступил с заявлением, в котором говорится: “За это деяние Патриарх Варфоломей будет нести личную ответственность перед судом Божиим и перед судом истории”.







