Белорусский паспорт занял 52 место из 89 по спектру возможностей в рейтинге Global Passport Power Rank 2018

Также 52 место в рейтинге занимает паспорт Омана.





На 51 позиции находятся Мальдивы, а на 53 позиции — Тайланд и Казахстан.





Лучшие, чем у Беларуси, позиции у всех наших соседей. Польша, Литва и Латвия делят 6-7 место в глобальном индексе (119 «безвизовых» стран), украинский паспорт занимает 24 место (90 «безвизовых» стран), российский паспорт — на 36 месте в рейтинге (79 «безвизовых» стран).









сообщает passportindex.org Первое место в рейтинге как и в прошлом году занял паспорт Сингапура — его владельцы могут путешествовать без виз в 127 стран, и только в 32 должны оформлять визу,passportindex.org



