Грузинский кандидат в президенты разместил рекламу на порносайте

передает Oxu.Az, об этом сообщает «Грузия Онлайн». КакOxu.Az, об этом сообщает «Грузия Онлайн».









На сайте размещены два баннера с надписями «Не обещаю увеличения размера!» и «Больше секса, больше свободы!». Джапаридзе назвал этот шаг «обычным бизнес-решением».





Джапаридзе добавил, что уже 8 сентября баннеры набрали за четыре часа около 40 тысяч просмотров. «Один пользователь из Грузии в среднем проводит на PornHub восемь-девять минут. За это время он может видеть мой баннер периферийным зрением. По-моему, это в тысячу раз более эффективная реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы и спектакли всех других кандидатов вместе взятых», — указал политик.





Выборы президента Грузии состоятся 28 октября.



