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Грузинский кандидат в президенты разместил рекламу на порносайте
Кандидат в президенты Грузии от партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе в рамках предвыборной кампании разместил рекламу на сайте PornHub.
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На сайте размещены два баннера с надписями «Не обещаю увеличения размера!» и «Больше секса, больше свободы!». Джапаридзе назвал этот шаг «обычным бизнес-решением».
Джапаридзе добавил, что уже 8 сентября баннеры набрали за четыре часа около 40 тысяч просмотров. «Один пользователь из Грузии в среднем проводит на PornHub восемь-девять минут. За это время он может видеть мой баннер периферийным зрением. По-моему, это в тысячу раз более эффективная реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы и спектакли всех других кандидатов вместе взятых», — указал политик.
Выборы президента Грузии состоятся 28 октября.
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Кандидат в президенты Грузии от партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе в рамках предвыборной кампании разместил рекламу на сайте PornHub.
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