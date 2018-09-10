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Новый фейк российских СМИ: Республика Беларусь – на пороге биологической угрозы

11.09.2018 08:59 — Разное | Партизан  
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Российский информационный интернет-журнал «Военно-политическая аналитика» считает, что США собираются разместить на территории Беларуси сеть военно-биологических лабораторий.

Новый фейк российских СМИ: Республика Беларусь – на пороге биологической угрозы
Издание пишет, что Пентагон создает сеть биологических лабораторий в Закавказье и Центральной Азии, в том числе на территории Грузии, Украины, Азербайджана и Казахстана.

Экспертный журнал предполагает, что США будут стремиться увеличить присутствие своих лабораторий в мире, и в качестве еще одной страны-претендента на потенциальное размещение объектов военно-биологических лабораторий издание рассматривает Беларусь:

США открывают биологические лаборатории с целью защиты стран-партнеров от инфекционных заболеваний, но «Военно-политическая аналитика» предполагает, что такие лаборатории не только не защищают от болезней, но и провоцируют их расширение. Издание утверждает, что в лабораториях в Украине американцы производили и испытывали биологические агенты, которые могли вызвать рост заболеваемости ботулизмом и корь в Украине.


Издание прогнозирует, что протестная активность в Беларуси может быть использовано как инструмент давления на Минск с целью открытия американских биолабораторий на территории страны: «Каналом воздействия на высшее руководство Беларуси может быть та часть белорусского элиты, которая ориентирована на Запад и сохраняет там свои активы».


Аргументом в пользу потенциального размещения военных биолабораторий на территории Беларуси может быть биологическая угроза со стороны соседней Украины, доказывает интернет-журнал.


 
Теги: Минск
 
 
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Российский информационный интернет-журнал «Военно-политическая аналитика» считает, что США собираются разместить на территории Беларуси сеть...
 
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