Издание пишет, что Пентагон создает сеть биологических лабораторий в Закавказье и Центральной Азии, в том числе на территории Грузии, Украины, Азербайджана и Казахстана.





Экспертный журнал предполагает, что США будут стремиться увеличить присутствие своих лабораторий в мире, и в качестве еще одной страны-претендента на потенциальное размещение объектов военно-биологических лабораторий издание рассматривает Беларусь:





США открывают биологические лаборатории с целью защиты стран-партнеров от инфекционных заболеваний, но «Военно-политическая аналитика» предполагает, что такие лаборатории не только не защищают от болезней, но и провоцируют их расширение. Издание утверждает, что в лабораториях в Украине американцы производили и испытывали биологические агенты, которые могли вызвать рост заболеваемости ботулизмом и корь в Украине.









Издание прогнозирует, что протестная активность в Беларуси может быть использовано как инструмент давления на Минск с целью открытия американских биолабораторий на территории страны: «Каналом воздействия на высшее руководство Беларуси может быть та часть белорусского элиты, которая ориентирована на Запад и сохраняет там свои активы».









Аргументом в пользу потенциального размещения военных биолабораторий на территории Беларуси может быть биологическая угроза со стороны соседней Украины, доказывает интернет-журнал.



