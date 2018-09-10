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К концу года белорусы будут возмещать более 76% стоимости ЖКУ
К концу 2018 года население Беларуси будет оплачивать более 76% стоимости жилищно-коммунальные услуг. Об этом говорится в очередном номере журнала «Экономический бюллетень» научно-исследовательского экономического института Минэкономики.
К концу года уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг достигнет 76,3%, отмечают специалисты НИЭИ Минэкономики со ссылкой на данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Это произойдет в результате роста тарифов и принимаемых мер по снижению затрат. В 2017 году этот показатель составлял 69,7%,
По большинству услуг (техобслуживание жилых помещений и лифтов, водоснабжение и канализация, вывоз мусора) планируется выйти на 100-процентное возмещение. Также авторы напомнили, что государство предоставляет безналичные жилищные субсидии малоимущим слоям населения в условиях поэтапного роста тарифов на ЖКУ.
За пять месяцев 2018 года безналичные жилищные субсидии получили более 24 тысяч семей. Общая сумма возмещения составила около 605 тысяч рублей.
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К концу 2018 года население Беларуси будет оплачивать более 76% стоимости жилищно-коммунальные услуг. Об этом говорится в очередном номере журнала «Экономический...
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