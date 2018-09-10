ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К концу года белорусы будут возмещать более 76% стоимости ЖКУ

11.09.2018 08:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
К концу 2018 года население Беларуси будет оплачивать более 76% стоимости жилищно-коммунальные услуг. Об этом говорится в очередном номере журнала «Экономический бюллетень» научно-исследовательского экономического института Минэкономики.

К концу года уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг достигнет 76,3%, отмечают специалисты НИЭИ Минэкономики со ссылкой на данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Это произойдет в результате роста тарифов и принимаемых мер по снижению затрат. В 2017 году этот показатель составлял 69,7%, пишет БелаПАН.
 
По большинству услуг (техобслуживание жилых помещений и лифтов, водоснабжение и канализация, вывоз мусора) планируется выйти на 100-процентное возмещение. Также авторы напомнили, что государство предоставляет безналичные жилищные субсидии малоимущим слоям населения в условиях поэтапного роста тарифов на ЖКУ.
 

За пять месяцев 2018 года безналичные жилищные субсидии получили более 24 тысяч семей. Общая сумма возмещения составила около 605 тысяч рублей.


 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К концу 2018 года население Беларуси будет оплачивать более 76% стоимости жилищно-коммунальные услуг. Об этом говорится в очередном номере журнала «Экономический...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилевской области увеличат объем закладки стабфонда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика