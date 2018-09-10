ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сделать карьеру в оппозиционных партиях и движениях можно за несколько месяцев

11.09.2018 08:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Недостаток людей и средств подталкивают к тому, что новые люди очень стремительно строят карьеры и продвигаются по иерархической лестнице в оппозиционных партиях.

33-летний Сергей Черечень, судя по всему, анализирует НН, сменит у руля Белорусской социал-демократической громады Станислава Шушкевича. Это бизнесмен, который ранее являлся членом официальной коммунистической партии. В конце 2017 года Черечень стал членом БСДГ, а уже в этом году должен возглавить организацию. Шушкевич руководил партией с 1998 года.


Бывший политзаключенный и бизнесмен Сергей Скребец также почти мгновенно стал в БСДГ руководителем минского отделения, а также возглавил избирательный штаб партии.

Можно вспомнить, что это не первый случай, когда в социал-демократических партиях человек извне так быстро поднимается на самую вершину. В 2005 году бывший ректор БГУ Александр Козулин только вступил в БСДП и сразу стал руководителем.


Тогда у Козулина был финансовый потенциал, ему для участия в президентских выборах нужна была политическая сила, которую он нашел в виде социал-демократов. Фактически речь шла о покупке партии. «Партия дважды не продается», — говорил позже бывший спикер Верховного Совета Мечислав Гриб.

Не стала здесь исключением и незарегистрированная Социал-демократическая партия Николая Статкевича. Генеральным секретарем партии стал 31-летний Сергей Спариш, который до этого провел в структуре всего пару месяцев. Спариш запомнился своими резкими высказываниями о поклонниках проведения концерта на День Воли.


Полгода побывала в «Молодежи БНФ» Анна Смилевич перед тем, как возглавить организацию. Однако там был действительно большой конкурс. И за Смилевич голосовали делегаты, а не выбирали на безальтернативной основе.

Бывший глава Партии зеленых Лелик Ушкин (Олег Новиков) говорит, что в 2007 году стал председателем, поскольку партия искала активного человека в Минске. Это было единственным требованием. Сам Ушкин вступил в Партию зеленых в 2003 году.

«Это была мертвая региональная партия, которая для того, чтобы оживить ее, искала человека в Минске. Нашелся я», — говорит Ушкин. Зелеными он руководил до 2015 года.




 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недостаток людей и средств подталкивают к тому, что новые люди очень стремительно строят карьеры и продвигаются по иерархической лестнице в оппозиционных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как минчанка месяц бегала, ездила на велосипеде, прыгала на скакалке и не похудела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика