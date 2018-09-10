Сделать карьеру в оппозиционных партиях и движениях можно за несколько месяцев

Сергей Черечень, судя по всему, анализирует НН , сменит у руля Белорусской социал-демократической громады Станислава Шушкевича. Это бизнесмен, который ранее являлся членом официальной коммунистической партии. В конце 2017 года Черечень стал членом БСДГ, а уже в этом году должен возглавить организацию. Шушкевич руководил партией с 1998 года. 33-летний, судя по всему, анализирует, сменит у руля Белорусской социал-демократической громады Станислава Шушкевича. Это бизнесмен, который ранее являлся членом официальной коммунистической партии. В конце 2017 года Черечень стал членом БСДГ, а уже в этом году должен возглавить организацию. Шушкевич руководил партией с 1998 года.









Бывший политзаключенный и бизнесмен Сергей Скребец также почти мгновенно стал в БСДГ руководителем минского отделения, а также возглавил избирательный штаб партии.





Можно вспомнить, что это не первый случай, когда в социал-демократических партиях человек извне так быстро поднимается на самую вершину. В 2005 году бывший ректор БГУ Александр Козулин только вступил в БСДП и сразу стал руководителем.









Тогда у Козулина был финансовый потенциал, ему для участия в президентских выборах нужна была политическая сила, которую он нашел в виде социал-демократов. Фактически речь шла о покупке партии. «Партия дважды не продается», — говорил позже бывший спикер Верховного Совета Мечислав Гриб.





Не стала здесь исключением и незарегистрированная Социал-демократическая партия Николая Статкевича. Генеральным секретарем партии стал 31-летний Сергей Спариш, который до этого провел в структуре всего пару месяцев. Спариш запомнился своими резкими высказываниями о поклонниках проведения концерта на День Воли.









Полгода побывала в «Молодежи БНФ» Анна Смилевич перед тем, как возглавить организацию. Однако там был действительно большой конкурс. И за Смилевич голосовали делегаты, а не выбирали на безальтернативной основе.





Лелик Ушкин (Олег Новиков) говорит, что в 2007 году стал председателем, поскольку партия искала активного человека в Бывший глава Партии зеленыхговорит, что в 2007 году стал председателем, поскольку партия искала активного человека в Минске . Это было единственным требованием. Сам Ушкин вступил в Партию зеленых в 2003 году.





«Это была мертвая региональная партия, которая для того, чтобы оживить ее, искала человека в Минске. Нашелся я», — говорит Ушкин. Зелеными он руководил до 2015 года.











