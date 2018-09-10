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Белстат: В августе инфляция в Беларуси составила 0,1%

11.09.2018 09:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Белстат: В августе инфляция в Беларуси составила 0,1%
Фото из открытых источников

В августе цены выросли на 0,1% относительно июля, на 2,9% относительно декабря 2017 года. 

Белстат: В августе инфляция в Беларуси составила 0,1% Шорец заверил, что в Минске ситуация с ценами на продукты питания стабильна

Больше всего подорожали непродовольственные товары – на 0,6%, услуги выросли в цене на 0,2%, продовольственные товары подешевели на 0,2%. 

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе по сравнению с июлем составил 100,3%, с декабрем 2017 г. – 102,8%, сообщил Белстат.

 
Теги: Минск
 
 
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Данные по росту цен за последний летний месяц 2018 года представил Национальный статистический комитет.
 
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