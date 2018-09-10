Белстат: В августе инфляция в Беларуси составила 0,1%

В августе цены выросли на 0,1% относительно июля, на 2,9% относительно декабря 2017 года.

Больше всего подорожали непродовольственные товары – на 0,6%, услуги выросли в цене на 0,2%, продовольственные товары подешевели на 0,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе по сравнению с июлем составил 100,3%, с декабрем 2017 г. – 102,8%, сообщил Белстат.