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Последнее золото империи: в Италии нашли клад на миллионы евро
Клад из сотен золотых монет общей стоимостью в несколько миллионов евро нашли археологи при выполнении работ в итальянском Комо. По мнению ученых, сокровища были помещены в сосуд и закопаны в последние годы существования Римской империи, то есть свыше 1500 лет назад, пишет
Клад из сотен золотых монет эпохи поздней Римской империи обнаружен в центре Комо. Как сообщается на странице Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии в Facebook, деньги были помещены в сосуд необычной формы и относятся к пятому веку нашей эры, то есть были отчеканены незадолго до падения крупнейшей державы античного мира, которое произошло, как известно, в 476 году.
Археологи сделали находку в ходе раскопок на месте работ по разбору здания бывшего театра Крессони. По словам министра ведомства Альберто Бонизоли, специалистам еще только предстоит определить истинное историческое и культурное наследие ценностей.
«Данная территория является настоящей сокровищницей нашей археологии, — подчеркнул чиновник. — Открытие наполняет меня гордостью».
После проведения необходимых мероприятий монеты займут место в одном из музеев. Их стоимость у нумизматов оценивается в миллионы евро. Однако точную цену находки назвать пока сложно — к таким выводам пришел археолог Лука Ринальди. Он также отметил превосходное состояние артефактов, пролежавших в земле более 1500 лет. Открытие уникально еще и размером «кошелька»: столько монет, спрятанных в одном тайнике, в этих краях прежде не находили.
Театр Крессони был открыт в 1870 году, а впоследствии модернизирован для показа кино. Закрытие состоялось 21 год назад. По задумке властей, после сноса здания здесь планируется возведение элитных апартаментов. Однако из-за обнаружения тайника запланированные работы приостановят на неопределенный срок. Археологи настояли на проведении масштабных раскопок. Не исключено, что под руинами театра скрываются другие сокровища Древнего Рима.
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По мнению ученых, сокровища были помещены в сосуд и закопаны в последние годы существования Римской империи, то есть свыше 1500 лет назад.
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