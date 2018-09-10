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На проспекте Жукова из-за столкновения автобуса и двух легковушек образовался серьезный затор

11.09.2018 09:58 — Разное | Tut.by  
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Утром 11 сентбря на проспекте Жукова из-за аварии образовался серьезные затор. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото: @DaryaLevkovich, twitter.com

По предварительной информации, вблизи пересечения проспекта с улицей Харьковской произошло столкновение автобуса и двух легковушек.

Движение транспорта по проспекту Жукова серьезно затруднено в направлении проспекта Пушкина. Движение троллейбусов парализовано.


Фото: @DaryaLevkovich, twitter.com

Для исключения заторовых ситуаций AUTO.TUT.BY рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
 
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Движение троллейбусов в направлении проспекта Пушкина парализовано.
 
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