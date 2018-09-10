На проспекте Жукова из-за столкновения автобуса и двух легковушек образовался серьезный затор

Утром 11 сентбря на проспекте Жукова из-за аварии образовался серьезные затор. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По предварительной информации, вблизи пересечения проспекта с улицей Харьковской произошло столкновение автобуса и двух легковушек.

Движение транспорта по проспекту Жукова серьезно затруднено в направлении проспекта Пушкина. Движение троллейбусов парализовано.

Для исключения заторовых ситуаций AUTO.TUT.BY рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.