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На проспекте Жукова из-за столкновения автобуса и двух легковушек образовался серьезный затор
Утром 11 сентбря на проспекте Жукова из-за аварии образовался серьезные затор. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По предварительной информации, вблизи пересечения проспекта с улицей Харьковской произошло столкновение автобуса и двух легковушек.
Движение транспорта по проспекту Жукова серьезно затруднено в направлении проспекта Пушкина. Движение троллейбусов парализовано.
Для исключения заторовых ситуаций AUTO.TUT.BY рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
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Движение троллейбусов в направлении проспекта Пушкина парализовано.
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