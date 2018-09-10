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Samsung выпустила устройство для слежения

11.09.2018 09:54 — Разное | Tut.by  
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Компания Samsung выпустила GPS-трекер с поддержкой LTE — SmartThings Tracker. С его помощью можно отслеживать местонахождение детей, домашних животных, а также ноутбуков, багажа, ключей и других личных вещей, пишет профильный ресурс SamMobile.


Устройство в реальном времени передает информацию о своем расположении в приложение SmartThings на смартфоне. Через двойное нажатие кнопки включения на трекере своим расположением можно поделиться мгновенно.

SmartThings Tracker используется и как «датчик прибытия» для запуска системы «умного дома» вроде включения света или термостата, когда трекер попадает в зону их действия. Еще одна интересная функция — уведомления о прибытии или отбытии трекера из определенной локации.

SmartThings Tracker защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и от одного заряда работает около недели.

В США за устройство просят 99 долларов с бесплатной сервисной подпиской через оператора AT&T на год. После подписка, необходимая для работы аппарата, обойдется в 50 долларов в год или 5 долларов в месяц. Старт продаж намечен на 14 сентября.

Смотрите, сколько у нас стоят смарт-часы Samsung:

 
 
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Старт продаж в США состоится 14 сентября.
 
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