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«Зубр Капитал» и SBH Law Office подписали соглашение о сотрудничестве

11.09.2018 09:58 — Разное | Аргументы и факты  
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«Зубр Капитал» и SBH Law Office подписали соглашение о сотрудничестве
Фото из открытых источников

Стороны согласовали долгосрочные условия по основным направлениям совместной работы: комплексное сопровождение процедур входа (выхода) в бизнес, текущее сопровождение деятельности инвестиционной и портфельных компаний; помощь в структурировании бизнеса; правовой, налоговый и IT due diligence; оценка налоговых, финансовых и транзакционных рисков; оценка потенциала компаний-претендентов на инвестирование Зубр Капитал, IP / IT.

Благодаря международному характеру бизнеса SBH Law office, «Зубр Капитал» – первая в Беларуси профессиональная компания, управляющая фондами прямых инвестиций, получает правовую поддержку своих проектов в Беларуси и других странах и юрисдикциях силами офисов в Минске, Киеве и Лос-Анджелесе.

Стороны договорились о намерениях расширить привычный спектр сотрудничества. Одним из первых мероприятий, организованных компаниями в качестве стратегических партнеров, стала собравшая более 150 участников неформальная международная конференция на открытом воздухе для клиентов, друзей и партнеров, лидеров IT-бизнеса из Беларуси, Украины, России, США под названием #SBH_BBQ.

Заключение Соглашения о стратегическом сотрудничестве позволит обеим сторонам усилить свои позиции на рынке, в том числе и благодаря синергии системного взаимодействия команд профессионалов.

Генеральный директор "Зубр Капитал" Олег Хусаенов, комментируя подписание этого соглашения, заявил: «Компания «Зубр Капитал» инвестирует и в IT -компании, и в традиционные бизнесы. Стратегия Zubr Capital Fund I (ZCFI) предусматривает инвестиции в частные белорусские компании с высоким экспортным потенциалом. Сегодня в портфеле фонда ZCFI уже 6 компаний. В ближайшее время планируется проинвестировать в примерно такое же количество бизнесов. Для нас важно иметь надежную юридическую поддержку со стороны экспертов с опытом и компетенциями во всех приоритетных для нас направлениях, разделяющих наши ценности и принципы».

– Наш бизнес имеет уже 26-летнюю историю. Мы дорожим накопленным опытом, но в первую очередь – нашими надежными партнерами, с которыми год за годом развиваем отношения и реализуем проекты, которыми по праву гордимся, ведь они получают высокие оценки независимых экспертов и позволяют нам удерживать верхние строчки профессиональных рейтингов. Мы выступаем за долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Это более выигрышная для всех стратегия, чем разовые проекты. Нас вдохновляют амбициозные, сложные и масштабные задачи. Зубр Капитал, являясь одним из лидеров инвестиционного бизнеса в нашем регионе, изменяет бизнес-среду, и мотивирует меняться и расти всех партнеров. Это ценно для нас, – отметил партнер SBH Law Office Александр Бондарь.

 

Справка:

«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» (SBH Law Office) – одна из крупнейших в Беларуси команда адвокатов и юристов с двадцатишестилетним опытом профессиональной практики. Офисы в Минске, Киеве и Лос-Анджелесе оказывают высококачественную юридическую помощь в таких сферах как: IT, финтех, hardware, разрешение споров, международный арбитраж, банки, финансы, страхование, недвижимость и строительство, транспорт и логистика и других. Экспертиза SBH Law Office подтверждена международными юридическими рейтингами Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR1000, WWL, Best Lawyers и др.

Управляющая компания «Зубр Капитал» — первая на территории Республики Беларусь профессиональная компания, управляющая фондами прямых инвестиций была основана в 2010 году из топ-менеджмента международного автомобильного холдинга «Атлант-М». «Зубр Капитал» инвестирует в разные секторы белорусской экономики, включая телекоммуникации, информационные технологии, банковскую и финансовую сферы, производство товаров народного потребления, ритейл, товары длительного пользования, инновационные технологии. В управлении «Зубр Капитал» находится два фонда: SMH и Zubr Capital Fund I.

 
Теги: Минск
 
 
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Подписанное в Минске Соглашение о стратегическом сотрудничестве между инвестиционной компанией «Зубр Капитал» и юридической фирмой / адвокатским бюро SBH Law Office...
 
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