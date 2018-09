«Зубр Капитал» и SBH Law Office подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны согласовали долгосрочные условия по основным направлениям совместной работы: комплексное сопровождение процедур входа (выхода) в бизнес, текущее сопровождение деятельности инвестиционной и портфельных компаний; помощь в структурировании бизнеса; правовой, налоговый и IT due diligence; оценка налоговых, финансовых и транзакционных рисков; оценка потенциала компаний-претендентов на инвестирование Зубр Капитал, IP / IT.

Благодаря международному характеру бизнеса SBH Law office, «Зубр Капитал» – первая в Беларуси профессиональная компания, управляющая фондами прямых инвестиций, получает правовую поддержку своих проектов в Беларуси и других странах и юрисдикциях силами офисов в Минске, Киеве и Лос-Анджелесе.

Стороны договорились о намерениях расширить привычный спектр сотрудничества. Одним из первых мероприятий, организованных компаниями в качестве стратегических партнеров, стала собравшая более 150 участников неформальная международная конференция на открытом воздухе для клиентов, друзей и партнеров, лидеров IT-бизнеса из Беларуси, Украины, России, США под названием #SBH_BBQ.

Заключение Соглашения о стратегическом сотрудничестве позволит обеим сторонам усилить свои позиции на рынке, в том числе и благодаря синергии системного взаимодействия команд профессионалов.

Генеральный директор "Зубр Капитал" Олег Хусаенов, комментируя подписание этого соглашения, заявил: «Компания «Зубр Капитал» инвестирует и в IT -компании, и в традиционные бизнесы. Стратегия Zubr Capital Fund I (ZCFI) предусматривает инвестиции в частные белорусские компании с высоким экспортным потенциалом. Сегодня в портфеле фонда ZCFI уже 6 компаний. В ближайшее время планируется проинвестировать в примерно такое же количество бизнесов. Для нас важно иметь надежную юридическую поддержку со стороны экспертов с опытом и компетенциями во всех приоритетных для нас направлениях, разделяющих наши ценности и принципы».

– Наш бизнес имеет уже 26-летнюю историю. Мы дорожим накопленным опытом, но в первую очередь – нашими надежными партнерами, с которыми год за годом развиваем отношения и реализуем проекты, которыми по праву гордимся, ведь они получают высокие оценки независимых экспертов и позволяют нам удерживать верхние строчки профессиональных рейтингов. Мы выступаем за долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Это более выигрышная для всех стратегия, чем разовые проекты. Нас вдохновляют амбициозные, сложные и масштабные задачи. Зубр Капитал, являясь одним из лидеров инвестиционного бизнеса в нашем регионе, изменяет бизнес-среду, и мотивирует меняться и расти всех партнеров. Это ценно для нас, – отметил партнер SBH Law Office Александр Бондарь.

Справка:

«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» ( SBH Law Office ) – одна из крупнейших в Беларуси команда адвокатов и юристов с двадцатишестилетним опытом профессиональной практики. Офисы в Минске, Киеве и Лос-Анджелесе оказывают высококачественную юридическую помощь в таких сферах как: IT, финтех, hardware, разрешение споров, международный арбитраж, банки, финансы, страхование, недвижимость и строительство, транспорт и логистика и других. Экспертиза SBH Law Office подтверждена международными юридическими рейтингами Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR1000, WWL, Best Lawyers и др.