Неделя Германии

На протяжении недели все желающие смогут ознакомиться с книжной выставкой «Замки Германии» и виртуальной выставкой «Текст и образ: экранизации произведений немецкой литературы». Для любителей настольных игр будет работать тематическая игротека, где будут представлены игры немецких авторов из коллекции отдела.

Об особенностях немецкого национального костюма и необычной архитектуре Германии можно будет узнать из слайд-бесед, в конце которых участников ожидают сюрпризы и творческие задания.

Для ценителей искусства пройдет вечер немого немецкого кино под живую музыку. Взрослых любителей национальной кухни Германии порадует кулинарный мастер-класс, а самые маленькие участники смогут посмотреть немецкие мультфильмы и сделать свой собственный пряничный домик из сказки братьев Гримм.

Подробную информацию можно получить в зале литературы на иностранных языках или по телефону: 76-15-70.

http://www.borlib.by