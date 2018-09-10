



В маневрах, предусматривающих отработку наступательных и оборонительных операций, примут участие 300 тыс. военнослужащих и 36 тыс. единиц бронетехники и машин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российская армия начала крупнейшие в истории учения «Восток-2018» В маневрах, предусматривающих отработку наступательных и оборонительных операций, примут участие 300 тыс. военнослужащих и 36 тыс. единиц бронетехники и машин.

На Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в современной истории России военные маневры «Восток-2018». Об этом говорится в сообщении ​департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, пишетМаневры станут беспрецедентными по численности задействованных в них войск. Всего к ним будут привлечены 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. летальных аппаратов — самолетов, вертолетов и БПЛА, 80 кораблей и до 36 тыс. танков и бронетранспортеров. Подобные масштабы достигались в ходе маневров в последний раз 37 лет назад — на учениях «Запад-81».Учения будут проходить в два этапа. На первом из них армия обеспечит развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание группировки ВМФ. Второй этап предполагает отработку управления войсками в условиях оборонительных и наступательных действий. Активная фаза маневров «Восток-2018» пройдет с 11 по 17 сентября.В учениях помимо российских войск будут принимать участие и подразделения армии Китая. На полигоне Цугол в Забайкалье будет присутствовать группировка из 3,5 тыс. военнослужащих Национально-освободительной армии Китая.Учения проводятся на фоне проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), участие в котором принимают зарубежные политики и президент России Владимир Путин. Несмотря на это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что присутствия иностранных лидеров на учениях «Восток-2018» вместе с Владимиром Путиным не планируется.