«День танкиста — 2018» собрал 200 000 гостей из 10 стран

9 сентября в минском парке Победы состоялся семейный фестиваль «День танкиста», который стал самым массовым за 7-летнюю историю проведения праздника: его посетили 200 000 человек — вдвое больше, чем в 2017 году.

Фестиваль проводится при поддержке Минского городского исполнительного комитета. Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

«Это был невероятный праздник для всей семьи, — рассказал главный организатор «Дня танкиста» Максим ГРАЧЕВ. — Мы собрали рекордное количество посетителей и безгранично рады тому, что в этом году смогли сделать отличный подарок родному для World of Tanks городу. Сегодня в парке Победы столько улыбающихся лиц и радостных семей, что концентрация счастья была физически ощутимой. Эта энергия поможет нам сделать следующий праздник еще лучше».

Массовый

«День танкиста — 2018» принял двойное количество гостей. Количество арт-объектов и площадок с развлечениями тоже более чем удвоилось по сравнению с 2017 годом — с 33 до 70, а число фуд-кортов превысило 100. Фестиваль занял территорию в 100 гектаров в парке Победы. На нем побывали гости из 10 стран.

Игровой

Семейный

Для «танкистов» и их близких были подготовлены интеллектуальные игры, квесты, театрализованные представления на Острове птиц (который превратился на день в Партизанский остров), площадки для творчества, мастер-классы. Прекрасные «танкистки» могли сделать прическу и мейк-ап, посетить семинары бьюти-консультантов, а дети — порисовать и нанести аквагрим. Комитет II Европейских игр 2019 года представил площадку, где можно было опробовать новые виды спорта (например, петанк) и пообщаться с известными белорусскими спортсменами. Минское ГАИ предложило маленьким гостям праздника представить себя в роли автомобилистов и получить стилизованные детские автомобильные права. Обучение правилам дорожного движения прошли 459 детей. Сюрпризом стала торжественная церемония «танкового брака» для игроков и их боевых подруг с обменом особыми клятвами и выдачей свидетельств, которые получили 247 пар.

Инновационный

Впервые в СНГ демонстрировался «World of Tanks Настольный AR» — экспериментальный проект дополненной реальности от Wargaming. Сражения танков на карте «Минск» в высоком качестве можно было увидеть на обыкновенном столе через экраны портативных устройств.

Патриотический

Министерство обороны Республики Беларусь разместило 11 площадок и большое количество бронетехники — от старинных Т-34-85 и ИС-2 до Т-72Б3, выигравшего для Беларуси бронзу танкового биатлона, и других современных машин: бронированного автомобиля белорусского производства Volаt V-1 и двух высокотехнологичных подвижных комплексов — навигационно-топографического и навигационно-геодезического. Армия также показала гостям фестиваля стрелковое оружие и артиллерийские системы, давая возможность проводить полноценные фотосессии.

Музыкальный

«День танкиста» завершился концертом музыкантов-хедлайнеров — белорусской группы IOWA, украинской «Бумбокс» и российской «Танцы минус». В финале концерта на главной сцене устроили грандиозный фейерверк.

Удобный и безопасный

«День танкиста» стал праздником, где все чувствовали себя комфортно. Работала площадка для молодых мам с пеленальными столиками и местом для кормления. Родители могли использовать «детский GPS»: специальные стикеры на одежду с номерами телефонов пап и мам. Планировка праздника и площадок учитывала потребности людей с ограниченными возможностями. Навигация по территории была удобной благодаря подробным планам фестиваля, а также информативным и смешным «танковым» дорожным знакам. Сотрудники «Службы заботы» были постоянно готовы подержать ребенка, провести к санитарной зоне, зарядить телефон, дать позвонить, найти нужного человека и ответить на любые вопросы.