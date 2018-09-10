Вечером 10 сентября на Земле началась магнитная буря уровня G1 (слабая). Это следует из данных сайта Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Правда, вспышек на Солнце



Фотография короны Солнца получена 11.09.2018 в 09:41 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO. Изображение: tesis.lebedev.ru

Наблюдательные приборы зарегистрировали усиление колебаний магнитного поля планеты в промежутке между 18.00 и 21.00. Геомагнитные возмущения продолжились ночью и утром 11 сентября. На момент публикации в магнитосфере Земли продолжается слабая магнитная буря.





Возможно, причиной возмущения стала ударная волна с высокой напряженностью и плотностью плазмы со стороны Солнца. Это результат взаимодействия высокоскоростного потока из корональной дыры и медленного спокойного солнечного ветра, пишет сообщество AstroAlert .