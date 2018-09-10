ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Земле началась магнитная буря

11.09.2018 10:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 10 сентября на Земле началась магнитная буря уровня G1 (слабая). Это следует из данных сайта Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Правда, вспышек на Солнце


Фотография короны Солнца получена 11.09.2018 в 09:41 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO. Изображение: tesis.lebedev.ru

Наблюдательные приборы зарегистрировали усиление колебаний магнитного поля планеты в промежутке между 18.00 и 21.00. Геомагнитные возмущения продолжились ночью и утром 11 сентября. На момент публикации в магнитосфере Земли продолжается слабая магнитная буря.


Возможно, причиной возмущения стала ударная волна с высокой напряженностью и плотностью плазмы со стороны Солнца. Это результат взаимодействия высокоскоростного потока из корональной дыры и медленного спокойного солнечного ветра, пишет сообщество AstroAlert.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, причиной возмущения стала ударная волна с высокой напряженностью и плотностью плазмы со стороны Солнца.
 
Новости дня
Новости разные
 
«День танкиста — 2018» собрал 200 000 гостей из 10 стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика