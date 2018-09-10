Тема недели: Международный космический конгресс – 2018 в Минске

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов открылся в Минске. Его тема – «Мы созидаем космическое будущее». В конгрессе принимают участие более 80 космонавтов из 17 стран – России, США, Китая, Казахстана, европейских государств, а также ученые, представители белорусских вузов, предприятий.

В выставочном павильоне НВЦ «Белэкспо» развернулась экспозиция на тему освоения космоса, во время которой участники церемонии открытия конгресса могут ознакомиться с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований. Космонавтам продемонстрируют белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли, покажут результаты реализации серии космических программ Союзного государства.

На конгрессе будут обсуждать развитие космических исследований в мире, роль Ассоциации участников космических полетов в развитии пилотируемой космонавтики, вклад Беларуси в освоение космического пространства. Форум продлится до 15 сентября.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября принял участие в церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.

Лукашенко отмечает уверенное развитие космической отрасли в Беларуси

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.

«Космическая отрасль нашей страны уверенно развивается. Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли», – отметил Александр Лукашенко.

Совместно с российскими коллегами белорусские специалисты разрабатывают перспективные технологии, принимают участие в проекте создания нового космического аппарата. Планируют сотрудничество по международной программе «Сириус».

«Беларусь является полноправными активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях. Если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивлений, разговоров, это была новая тема для Беларуси. Но тем не менее мною были приняты решения, прежде всего потому, что это самые новые технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень, и это способствовало тому, что Беларусь встала в ряд высокоразвитых, цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика – это новые направления развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета», – сказал Президент.

По его словам, в стране не ошиблись, решив заниматься развитием этой отрасли, ведь сегодня во всем мире объединяют усилия в освоении космоса.

«И это является движущей силой научно-технического прогресса. Совместный труд ученых, инженеров, техников, безусловно, способствует развитию и других отраслей, росту национальных экономик», – убежден глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что человек веками стремился к звездам, а преодолел земное притяжение 57 лет назад. По меркам развития цивилизаций – совсем недавно. «Но успехи, которых добились специалисты этой отрасли, впечатляют, – добавил Президент. – Сегодня в мире насчитывается около 90 космических держав, среди которых и наша Беларусь. 565 человек приняли участие в полетах. Более тысячи спутников вращаются вокруг нашей планеты. Мы гордимся, что в историю космической эры вписаны имена и белорусских ученых и космонавтов».

Ветераны орбитальных полетов Петр Климук и Владимир Коваленок, участник последних экспедиций на Международной космической станции Олег Новицкий родом из Беларуси. Белорусские корни и у космонавта Олега Артемьева, который сейчас находится на орбитальной станции.

Глава государства признался, что лично очень ждал этого мероприятия. В Беларуси к нему готовились очень серьезно. «Направляясь к вам на это большое собрание, я подумал, что еще, наверное, никогда не только в этом зале, но и в Минске не было столько героев. Позвольте мне от имени белорусского народа приветствовать на этом конгрессе вас, людей героических, совершивших подвиги в жизни, ученых, которые обеспечивали эти полеты и занимались развитием космической науки», – сказал Александр Лукашенко.

«Мне бы очень хотелось, чтобы из Минска, многострадального города-героя, который видел все в своей жизни и которому почти тысячу лет, вы уехали в хорошем настроении. И чтобы этот конгресс, наш город придали дополнительный импульс вашим личным свершениям, тем организациям, в которых вы работаете», – пожелал белорусский лидер.

Лукашенко: белорусские космонавты – олицетворение народа

Глава государства отметил, что зарубежные гости, приехавшие в Беларусь на международный конгресс, могут узнать страну и ее народ, просто пообщавшись с ее известными космонавтами. «И вы поймете всю палитру и глубину души белорусского народа. Это они образец, если хотите, олицетворение нашего народа», – сказал Александр Лукашенко.

Белорусские космонавты, ветераны орбитальных полетов Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий во время открытия форума заняли место в президиуме. Президент подчеркнул, что они преданы своей родине.

Лукашенко назвал МКС образцом выстраивания партнерских и деловых отношений между странами

«Яркий пример эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космоса – это Международная космическая станция, – сказал Александр Лукашенко. – Эта орбитальная лаборатория – образец того, как в современном мире можно и нужно выстраивать партнерские и деловые отношения между государствами и народами, населяющими планету».

«Если хотите, это яркий пример из космоса нам, землянам, как надо жить в этом тесном, быстро развивающемся мире в согласии во благо всех народов. К сожалению, мы зачастую этим примером не пользуемся. У нас на Земле частенько происходит все наоборот», – заметил глава государства.

Запуск первого модуля МКС состоялся 20 лет назад. Уже тогда в разработке и сборке станции участвовали 15 стран, сейчас ее возможности используют в своих целях 100 государств. На ее борту успешно и продуктивно работают представители разных национальностей, обратил внимание Президент.

«Таким же благородным целям служит международный альянс операторов искусственных спутников Земли «ПанГео». На связи с ним находится и белорусский аппарат «Белинтерсат-1″, – добавил белорусский лидер.

Беларусь готова к диалогу и активному участию в мирных проектах по исследованию космоса – Лукашенко

«Убежден, что именно вместе, в тесном сотрудничестве, мы приблизимся к новым значимым вехам освоения Вселенной. Только в интересах всего мира, доверяя друг другу, мы должны строить наше космическое будущее. Беларусь готова к диалогу и активному участию в мирных программах и проектах», – сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул важность направления всех достижений и накопленных в космической области знаний на благо людей: на решение проблем экологии, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на обеспечение продовольственной безопасности и рационального землепользования, на сохранение природных ресурсов и биологического разнообразия, на изучение внеземного пространства исключительно в мирных целях.

Глава государства констатировал, что предстоит решить много задач дальнейшего освоения космоса. На повестке дня – новые полеты человека на Луну, пилотирование кораблей на Марс, поиск и исследование других пригодных для жизни планет.

«Кому, как не вам, участникам космических экспедиций, знать, что лишь с линии орбиты можно увидеть, какая маленькая и хрупкая наша планета в масштабах Вселенной. Только взглянув в иллюминатор, можно осознать, что она наш общий дом, забота о котором – на плечах всей современной цивилизации, каждого человека. Там, на высоте сотен километров, особенно понятно, что мы все дети Земли, одна семья. И мы все в ответе за будущее этого клочка Вселенной», – резюмировал Александр Лукашенко.

Экипаж МКС поприветствовал участников и гостей международного космического конгресса

Экипаж Международной космической станции с орбиты Земли поприветствовал участников и гостей 31-го международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Видеозапись обращения была показана на открытии конгресса в Минске.

«Ребенок, устремивший свой взгляд в космос, являющийся символом конгресса, и слоган «Мы созидаем комическое будущее» глубоко символичны и отражают основные цели профессионального сообщества космических летчиков – стимулировать интерес молодого поколения к образованию в области космонавтики, техники, инженерии, физики, математики, вдохновлять молодежь на постоянное самосовершенствование, в том числе и с целью освоения космоса», – говорится в обращении.

Экипаж МКС особо приветствовал стремление привлечь молодых людей к большому пути освоения космоса и его исследования, чтобы создать следующее поколение ученых, инженеров, учителей и, конечно, будущих участников космических полетов.

«Мы уверены, что конгресс будет полезным и позволит участникам космических полетов поделиться знаниями и опытом с широкой общественностью, послужит стимулом для развития белорусской космонавтики», – отмечается в видеообращении.

Член экипажа – бортинженер Олег Артемьев особо подчеркнул свои родственные связи с Беларусью. «Мой папа родился в поселке Друя Витебской области и сейчас вместе с моей мамой проживают в городе Витебске. Жена моя тоже родилась в Беларуси в городе Барановичи. Вас нигде так не примут, как в Беларуси. Добрее народа и страны на свете нет», – сказал он.

Обращение с борта МКС к участникам конгресса прозвучало сразу на трех языках – английском, русском и белорусском.

Конгресс в Минске станет важным этапом в развитии международного космического сотрудничества – Гусаков

Об этом председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков заявил на церемонии открытия конгресса.

«Сегодня на церемонии открытия присутствуют легендарные космонавты и астронавты из разных стран мира, высокие зарубежные гости, представители дипломатического корпуса, национальных космических агентств, белорусские ученые, инженеры и студенты. Выражаем надежду, что 31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов станет важным этапом в развитии научного и инновационного сотрудничества между странами и обеспечит формирование новых взаимовыгодных программ и проектов в космической сфере», – сказал Владимир Гусаков.

Беларусь рассчитывает принять участие в проектах по освоению Луны

Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик во время XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.

«Думаю, сегодня будут создаваться очень интересные заделы по сотрудничеству. Ждем приглашения к участию в целом ряде проектов. Есть множество задумок, которые могут быть реализованы. Будем сотрудничать с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук. Уже звучала идея нашего участия в проектах по освоению Луны. Думаю, белорусам найдется в них место, у нас есть опыт, есть люди. И я не исключаю, и даже хотелось бы, чтобы мы от науки тоже начинали готовить своего космонавта для проведения экспериментов на орбите. Такой разговор тоже был», – сказал Сергей Чижик.

Он подчеркнул, что на международный конгресс в Беларусь приехали известные люди из разных стран: космонавты, астронавты, тайконавты. «Они увидят нашу страну, мы сможем пообщаться с ними. Это наш задел на будущее для вхождения в космическую элиту. Мы уже космическая страна, но это еще один шаг для выхода на более высокий уровень», – убежден первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси.

«Космос – сложная, высокотехнологичная сфера, которая тянет за собой в развитии и другие разделы науки: физику, оптику, новые материалы. Важны и биотехнологии: клетки в условиях космоса, условиях невесомости развиваются совсем по-другому. Это тот фактор, который может стимулировать клеточные процессы и влиять на микроорганизмы. А геоинформационные системы обеспечивают нас данными о нашей Земле – об изменениях климата, конфигурации территории. Эта информация востребована, ее используют такие ведомства, как Минсельхозпрод, Минстройархитектуры, кадастровая служба», – отметил Сергей Чижик.