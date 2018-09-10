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Новейший F-35С потерпел дорогостоящую "аварию класса А"
Попытка дозаправить в воздухе истребитель пятого поколения F-35С обернулась полным фиаско,
Также получил повреждения и истребитель-бомбардировщик F/A-18 °F Super Hornet, выступавший в роли толивозаправщика. Урон, полученный самолетом, относится к классу С — 50−500 тысяч долларов. Тем не менее, самолет смог удачно приземлиться на авианосец Abraham Lincoln.
Во время попытки дозаправки F-35C повредил штангой топливоприемника корзину топливного шланга, выпущенного F/A-18. Мелкие обломки конструкции вместе с топливом попали в бак, после чего повредили двигатель. Если бы двигатель F-35C был выведен из строя, то сумма ущерба могла бы составить14 млн долларов, именно столько стоит Pratt & Whitney F135. Сам инцидент произошел еще 23 августа, но в
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Если бы двигатель F-35C был выведен из строя, то сумма ущерба могла бы составить14 млн долларов
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