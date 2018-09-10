20 сентября с 10.00 до 13.00 в кабинете начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоится выездной прием граждан по вопросам законодательства об охране труда и о труде.

Прием граждан проведут начальник Речицкого межрайонного отдела Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь С.В. Кострома и главный государственный инспектор труда Речицкого межрайонного отдела Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь И.А. Хартанович.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выездной приём лоевчан 20 сентября с 10.00 до 13.00 в кабинете начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоится выездной прием граждан по вопросам...