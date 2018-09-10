|
Выездной приём лоевчан
11.09.2018 — Разное | Лоевский край
20 сентября с 10.00 до 13.00 в кабинете начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоится выездной прием граждан по вопросам законодательства об охране труда и о труде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 сентября с 10.00 до 13.00 в кабинете начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоится выездной прием граждан по вопросам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)