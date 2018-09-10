В ночное время дети должны быть дома

В Республике Беларусь действует запрет на нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах с 23.00 до 06.00 без сопровождения взрослых.

Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка».

Статья 17. Ответственность семьи за ребенка

Родители (опекуны, попечители) должны создавать необходимые условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе.

Родители (опекуны, попечители) обязаны сопровождать детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в период с двадцати трех до шести часов вне жилища либо обеспечивать их сопровождение совершеннолетними лицами.

При нахождении детей на государственном обеспечении родители обязаны возмещать в полном объеме расходы, затраченные государством на содержание их детей, в случаях и порядке, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

Нарушение прав и законных интересов ребенка родителями (опекунами, попечителями) влечет ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Беларусь.

В случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, родители (опекуны, попечители) несут ответственность за нарушение детьми законодательства Республики Беларуси.

Закон Республики Беларусь от 31 мая года 2003 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Статья 301. Нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в ночное время вне жилища

Несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет (за исключением несовершеннолетних, обладающих дееспособностью в полном объеме) не могут находиться в период с двадцати трех до шести часов вне жилища без сопровождения родителей, опекунов или попечителей либо без сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц.

Несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет (за исключением несовершеннолетних, обладающих дееспособностью в полном объеме), находящиеся в период с двадцати трех до шести часов вне жилища без сопровождения родителей, опекунов или попечителей либо без сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц, передаются родителям, опекунам или попечителям либо по их поручению совершеннолетним лицам.

Сотрудник органов внутренних дел, обнаруживший несовершеннолетнего, указанного в части второй настоящей статьи, устанавливает фамилию, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения несовершеннолетнего и фамилию, собственное имя, отчество, данные о регистрации по месту жительства его родителей, опекунов или попечителей и передает несовершеннолетнего его родителям, опекунам или попечителям либо по их поручению совершеннолетнему лицу.

Несовершеннолетний, указанный в части второй настоящей статьи, местонахождение родителей, опекунов или попечителей которого не установлено или они находятся в месте, не позволяющем передать его им, либо родители, опекуны или попечители которого не дали поручения о передаче этого несовершеннолетнего совершеннолетнему лицу, доставляется в социально-педагогический центр по месту обнаружения или месту жительства этого несовершеннолетнего.

Об обнаружении несовершеннолетнего, указанного в части второй настоящей статьи, сотрудник органов внутренних дел составляет акт.

Передача несовершеннолетнего, указанного в части второй настоящей статьи, родителям, опекунам или попечителям либо по их поручению совершеннолетнему лицу или в социально-педагогический центр осуществляется сотрудником органов внутренних дел в течение трех часов с момента обнаружения этого несовершеннолетнего с соблюдением порядка, установленного Правительством Республики Беларусь.

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Статья 17.13. Неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища

1. Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо по обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до шести часов вне жилища — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин.

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, — влечет наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

Районный отдел внутренних дел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ночное время дети должны быть дома В Республике Беларусь действует запрет на нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах с 23.00 до 06.00 без сопровождения взрослых. Закон...