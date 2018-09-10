Экспертный совет из театральных критиков и представителей СМИ определит лучшие спектакли XXIII Международного театрального фестиваля "Белая вежа", который сегодня открывается в Бресте. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Брестского академического театра драмы, директор фестиваля, заслуженный деятель искусств Александр Козак.



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Беларусь в экспертном совете представят театральные критики Татьяна Орлова, Людмила Громыко, Надежда Бунцевич и Ксения Дубовская. Из Вильнюса приедет Мария Танана, из Москвы - Владислава Куприна и Екатерина Тимонина. "По практике прошлых лет будут отмечены лучшие спектакли среди драматических театров. Как всегда, выберем лучших актера и актрису. Дипломы должны получить и спектакли театров кукол. Новшеством этого года стал целый блок детских спектаклей, который мы назвали "Беловежка". Я думаю, что отметим лучший спектакль детских театров-студий. Предполагается ряд специальных дипломов - за инновации в театральном искусстве, творческий эксперимент и другие", - рассказал Александр Козак.

По мнению директора фестиваля, явного фаворита у "Белой вежи-2018" нет. "Каждый спектакль по-своему интересен - иначе его бы не было в программе фестиваля. Кто-то берет режиссурой, кто-то - игрой актеров, каким-то нетривиальным решением. Каждый спектакль имеет свои художественные особенности", - отметил собеседник.

Торжественное открытие XXIII Международного театрального фестиваля "Белая вежа" состоится сегодня в 18.00. Первыми на сцену Брестского академического театра драмы выйдут артисты Купаловского театра, которые представят современный взгляд на классическую сатиру Николая Гоголя - комедию "Ревизор" в постановке Николая Пинигина и Дмитрия Тишко. Всего же в программу включено 26 спектаклей от 25 театральных коллективов из 10 стран. Показы пройдут на пяти площадках города: в большом и малом залах БАТД, областном общественно-культурном центре, Брестском театре кукол и кинотеатре "Беларусь" (проект TheatreHD).

Театральный праздник в Бресте продлится по 16 сентября.