ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспертный совет определит лучшие спектакли "Белой вежи"

11.09.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Экспертный совет из театральных критиков и представителей СМИ определит лучшие спектакли XXIII Международного театрального фестиваля "Белая вежа", который сегодня открывается в Бресте. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Брестского академического театра драмы, директор фестиваля, заслуженный деятель искусств Александр Козак.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58739.php

Экспертный совет определит лучшие спектакли "Белой вежи"

Беларусь в экспертном совете представят театральные критики Татьяна Орлова, Людмила Громыко, Надежда Бунцевич и Ксения Дубовская. Из Вильнюса приедет Мария Танана, из Москвы - Владислава Куприна и Екатерина Тимонина. "По практике прошлых лет будут отмечены лучшие спектакли среди драматических театров. Как всегда, выберем лучших актера и актрису. Дипломы должны получить и спектакли театров кукол. Новшеством этого года стал целый блок детских спектаклей, который мы назвали "Беловежка". Я думаю, что отметим лучший спектакль детских театров-студий. Предполагается ряд специальных дипломов - за инновации в театральном искусстве, творческий эксперимент и другие", - рассказал Александр Козак.

По мнению директора фестиваля, явного фаворита у "Белой вежи-2018" нет. "Каждый спектакль по-своему интересен - иначе его бы не было в программе фестиваля. Кто-то берет режиссурой, кто-то - игрой актеров, каким-то нетривиальным решением. Каждый спектакль имеет свои художественные особенности", - отметил собеседник.

Торжественное открытие XXIII Международного театрального фестиваля "Белая вежа" состоится сегодня в 18.00. Первыми на сцену Брестского академического театра драмы выйдут артисты Купаловского театра, которые представят современный взгляд на классическую сатиру Николая Гоголя - комедию "Ревизор" в постановке Николая Пинигина и Дмитрия Тишко. Всего же в программу включено 26 спектаклей от 25 театральных коллективов из 10 стран. Показы пройдут на пяти площадках города: в большом и малом залах БАТД, областном общественно-культурном центре, Брестском театре кукол и кинотеатре "Беларусь" (проект TheatreHD).

Театральный праздник в Бресте продлится по 16 сентября.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспертный совет из театральных критиков и представителей СМИ определит лучшие спектакли XXIII Международного театрального фестиваля "Белая вежа", который сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ночное время дети должны быть дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика