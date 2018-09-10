Проверка подготовленности Вооружённых Сил: жлобинчане также принимают участие в учении

В Вооружённых Силах Республики Беларусь 6 сентября началось плановое командно-штабное учение. Оно завершится завтра, 12 сентября. В нём задействовано до 7,5 тысячи военнослужащих, 260 единиц бронетехники, а также 30 самолётов.

В учении принимают участие силы и средства территориальной обороны Жлобинского района. Условно сформированы штаб и подразделения территориальных войск. Проверяются уровень обученности и готовности должностных лиц органов управления территориальной обороны района к выполнению задач по борьбе с диверсионноразведывательными группами и незаконными формированиями, поддержания режима военного положения на территории района, охрана наиболее важных объектов, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, отражение агрессии противника.

Кроме того, в ходе учений отрабатываются вопросы применения военной организации государства, её структурных элементов в интересах защиты суверенитета и территориальной целостности страны, в том числе организация обороны и прикрытия важных промышленных и государственных объектов, в том числе и городов.

Данные учения – проверка способности и подготовленности Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований с учётом тех задач, которые поставил Глава государства в ходе внезапной проверки их боеготовности.

Олег СОЧИВКО,

военный комиссар Жлобинского района.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.

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