Комета 21P Джакобини-Циннера 11 сентября максимально приблизилась к Земле

Ее блеск на пике (7,1 звездная величина) и с этого времени начнет понемногу уменьшаться. Комета видна в течение всей ночи, кроме вечерних часов, в северо-восточной и восточной стороне неба, к утру поднимаясь на максимальную высоту (около 50 градусов). Расстояние до кометы 21P Джакобини-Циннера 58.6 млн км.

Комета была открыта французским астрономом Мишелем Джакобини в Ницце в созвездии Водолея 20 декабря 1900 года. Во втором наблюдаемом появлении 23 октября 1913 года комета была найдена Эрнстом Циннером в Бамберге (Германия). Наблюдается в 16-м появлении, три появления (1907, 1920 и 1953 гг.) было пропущено.

Период обращения кометы 6,6 лет, наклон орбиты значителен - около 32 градусов. В перигелии комета 21P Джакобини-Циннера приближается к Солнцу до 1,01 астрономической единицы. Афелий за орбитой Юпитера - 6 а.е.





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