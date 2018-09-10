|
Комета 21P Джакобини-Циннера 11 сентября максимально приблизилась к Земле
11.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ее блеск на пике (7,1 звездная величина) и с этого времени начнет понемногу уменьшаться. Комета видна в течение всей ночи, кроме вечерних часов, в северо-восточной и восточной стороне неба, к утру поднимаясь на максимальную высоту (около 50 градусов). Расстояние до кометы 21P Джакобини-Циннера 58.6 млн км.
Комета была открыта французским астрономом Мишелем Джакобини в Ницце в созвездии Водолея 20 декабря 1900 года. Во втором наблюдаемом появлении 23 октября 1913 года комета была найдена Эрнстом Циннером в Бамберге (Германия). Наблюдается в 16-м появлении, три появления (1907, 1920 и 1953 гг.) было пропущено.
Период обращения кометы 6,6 лет, наклон орбиты значителен - около 32 градусов. В перигелии комета 21P Джакобини-Циннера приближается к Солнцу до 1,01 астрономической единицы. Афелий за орбитой Юпитера - 6 а.е.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее блеск на пике (7,1 звездная величина) и с этого времени начнет понемногу уменьшаться. Комета видна в течение всей ночи, кроме вечерних часов, в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)