День открытых дверей в Эколого-биологическом центре

В рамках Недели дополнительного образования 6 сентября 2018 года на базе Эколого-биологического центра проводился День открытых дверей.

Для учащихся государственных учреждений образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска», «Средняя школа №2г.Дзержинска» была организована квест-игра «Экологический экспресс».

Учащиеся делились на группы, для участия в заданиях квеста. Они посещали творческие площадки «Цветочный алфавит», «Палитра», «Экологическая головоломка», «Эти забавные животные», мастер-классы: «Букет в руке», «Подводный мир». На площадке, каждой команде, необходимо было выполнить до 10 заданий и получить оценку за ответы. Самыми находчивыми и любознательными были Кивлюк Александр, Свирская София, Валаханович Александр, Гармаза Алексей. и другие.

Участвуя в «Экологическом экспрессе» ребята познакомились с направлениями работы объединений по интересам на 2018/2019 учебный год. Смогли выбрать себе дело по душе. Посетило центр более 250 девчонок и мальчишек, а также их родителей.

Педагоги согласовали расписание занятий с учащимися и ждут их на занятиях с 10 сентября.















