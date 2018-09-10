В суде по делу Коржича допрашивают обвиняемых

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде по делу рядового Александра Коржича допрашивают обвиняемых, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым дает показания сержант Евгений Барановский. С 24 мая по 10 октября 2017 года он проходил службу в должности командира отделения, в подчинении было 11 человек.

Первые вопросы прокурора касались порядка использования средств мобильной связи в части. Обвиняемый пояснил, что военнослужащие могли пользоваться телефонами по воскресеньям и в свободное время по строгой необходимости. "Так как у нас практически не было свободного времени, то и смысла получать телефон не было", - сказал он. По словам молодого человека, он не видел, чтобы кто-то в части пользовался телефонами в неустановленное время. Иначе должен был бы пресечь это.

Можно было пользоваться только уставными телефонами - без камеры, диктофона, выхода в интернет, флешки. Если в телефоне была хотя бы камера, он уже не считался уставным.

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