ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В суде по делу Коржича допрашивают обвиняемых

11.09.2018 10:48 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде по делу рядового Александра Коржича допрашивают обвиняемых, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым дает показания сержант Евгений Барановский. С 24 мая по 10 октября 2017 года он проходил службу в должности командира отделения, в подчинении было 11 человек.

Первые вопросы прокурора касались порядка использования средств мобильной связи в части. Обвиняемый пояснил, что военнослужащие могли пользоваться телефонами по воскресеньям и в свободное время по строгой необходимости. "Так как у нас практически не было свободного времени, то и смысла получать телефон не было", - сказал он. По словам молодого человека, он не видел, чтобы кто-то в части пользовался телефонами в неустановленное время. Иначе должен был бы пресечь это.

Можно было пользоваться только уставными телефонами - без камеры, диктофона, выхода в интернет, флешки. Если в телефоне была хотя бы камера, он уже не считался уставным.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде по делу рядового Александра Коржича допрашивают обвиняемых, передает корреспондент БЕЛТА. Первым дает показания сержант...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наш город Костюковичи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика