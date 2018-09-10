﻿ В парке в Зеленом Лугу собрались построить церковь. Активисты против. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В парке в Зеленом Лугу собрались построить церковь. Активисты против

11.09.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Севастопольском парке собираются построить старообрядческий храм и приглашают минчан на общественное обсуждение этого вопроса. Но инициативная группа по защите сквера утверждает, что в ПДП подобного объекта нет.


Фото: Людмила Беляева-Гундорина

На сайте администрации Первомайского района появилось объявление об общественном обсуждении по вопросу возможного размещения храма в Севастопольском парке в районе улицы Кутузова.

Заказчиком планируемого строительства выступает религиозная община «Древлеправославный приход в честь Архангела Михаила и прочих святых небесных сил бесплотных».


Место для строительства храма. Скриншот «Яндекс.Карты»

Землю, которая выделена красным пунктиром, хотят отдать под строительство храма. Фото: Людмила Беляева-Гундорина

Но инициативная группа по защите Севастопольского парка возмущена таким решением. Недавно активистам удалось не допустить строительства химического производства в сквере.

— А тут опять пытаются что-то в нем разместить. Храма нет ни в утвержденным ПДП Севастопольского парка, ни в Схеме озелененных территорий общего пользования Первомайского района, в том числе объектов озеленения, подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Из всего того, что предусмотрено утвержденным ПДП Севастопольского парка, начали строить только комплекс общественного питания возле Логойского тракта, для которого вырубили несколько десятков деревьев, а про благоустройство самого парка забыли, — говорит представитель инициативной группы Дмитрий Дайлид.


Фото: Людмила Беляева-Гундорина

Представительница инициативной группы Людмила Беляева-Гундорина замечает, что даже желание разместить на территории Севастопольского парка храм уже предполагает нарушение закона.

— Это нарушение Закона об архитектурной деятельности и нарушение положения о порядке разработки градостроительной документации, которое утверждено постановлением Совмина. Если есть разработанный детальный план, то ничего иного там размещаться не должно. Более того, никакого архитектурного строительства не должно создаваться. Наш ПДП был утвержден в 2008 году — со спортивными, волейбольными площадками и лыжероллерной трассой. А из всего, что там указано строить начали только общепит возле Логойского тракта, — говорит Людмила.

По ее словам, парк не в первый раз пытаются уплотнить и построить те объекты, которые жителям района не нужны. Храм (Белорусской православной церкви, а не старообрядческой. — Прим. TUT.BY), по ее словам, есть в километре от того, места, которое пытаются отдать под застройку.


Фото: Людмила Беляева-Гундорина

На сайте администрации сказано, что с разработанным архитектурным проектом предполагаемого строительства можно ознакомиться с 10 сентября по 24 сентября 2018 года в ЖЭУ № 2 Первомайского района г. Минска (улица Славинского, д. 45) и ЖЭУ № 7 Первомайского района г. Минска (улица Новгородская, д. 7).

Мнения по проекту можно в письменном виде оставить в ЖЭУ № 2 и ЖЭУ № 7, а также в кабинете 306 администрации Первомайского района города Минска (переулок К. Чорного, 5) с 10 сентября по 24 сентября 2018 года. Отправить свое мнение также можно на электронный адрес: perv. arhit@minsk.gov.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициативная группа по защите сквера утверждает, что в ПДП подобного строительства нет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инсайдер раскрыл все секреты завтрашней презентации Apple
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика