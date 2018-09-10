В парке в Зеленом Лугу собрались построить церковь. Активисты против

В Севастопольском парке собираются построить старообрядческий храм и приглашают минчан на общественное обсуждение этого вопроса. Но инициативная группа по защите сквера утверждает, что в ПДП подобного объекта нет.



Фото: Людмила Беляева-Гундорина

На сайте администрации Первомайского района появилось объявление об общественном обсуждении по вопросу возможного размещения храма в Севастопольском парке в районе улицы Кутузова.

Заказчиком планируемого строительства выступает религиозная община «Древлеправославный приход в честь Архангела Михаила и прочих святых небесных сил бесплотных».



Место для строительства храма. Скриншот «Яндекс.Карты»



Землю, которая выделена красным пунктиром, хотят отдать под строительство храма. Фото: Людмила Беляева-Гундорина

Но инициативная группа по защите Севастопольского парка возмущена таким решением. Недавно активистам удалось не допустить строительства химического производства в сквере.

— А тут опять пытаются что-то в нем разместить. Храма нет ни в утвержденным ПДП Севастопольского парка, ни в Схеме озелененных территорий общего пользования Первомайского района, в том числе объектов озеленения, подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». Из всего того, что предусмотрено утвержденным ПДП Севастопольского парка, начали строить только комплекс общественного питания возле Логойского тракта, для которого вырубили несколько десятков деревьев, а про благоустройство самого парка забыли, — говорит представитель инициативной группы Дмитрий Дайлид.



Фото: Людмила Беляева-Гундорина

Представительница инициативной группы Людмила Беляева-Гундорина замечает, что даже желание разместить на территории Севастопольского парка храм уже предполагает нарушение закона.

— Это нарушение Закона об архитектурной деятельности и нарушение положения о порядке разработки градостроительной документации, которое утверждено постановлением Совмина. Если есть разработанный детальный план, то ничего иного там размещаться не должно. Более того, никакого архитектурного строительства не должно создаваться. Наш ПДП был утвержден в 2008 году — со спортивными, волейбольными площадками и лыжероллерной трассой. А из всего, что там указано строить начали только общепит возле Логойского тракта, — говорит Людмила.

По ее словам, парк не в первый раз пытаются уплотнить и построить те объекты, которые жителям района не нужны. Храм (Белорусской православной церкви, а не старообрядческой. — Прим. TUT.BY), по ее словам, есть в километре от того, места, которое пытаются отдать под застройку.



Фото: Людмила Беляева-Гундорина

На сайте администрации сказано, что с разработанным архитектурным проектом предполагаемого строительства можно ознакомиться с 10 сентября по 24 сентября 2018 года в ЖЭУ № 2 Первомайского района г. Минска (улица Славинского, д. 45) и ЖЭУ № 7 Первомайского района г. Минска (улица Новгородская, д. 7).

Мнения по проекту можно в письменном виде оставить в ЖЭУ № 2 и ЖЭУ № 7, а также в кабинете 306 администрации Первомайского района города Минска (переулок К. Чорного, 5) с 10 сентября по 24 сентября 2018 года. Отправить свое мнение также можно на электронный адрес: perv. arhit@minsk.gov.by.