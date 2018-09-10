﻿ Инсайдер раскрыл все секреты завтрашней презентации Apple. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инсайдер раскрыл все секреты завтрашней презентации Apple

11.09.2018 10:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Завтра компания Apple проведет пресс-конференцию, на которой покажет новые устройства. Главными героями презентации станут три iPhone, но на этом производитель не остановится. Известный точными прогнозами аналитик Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился информацией о еще не анонсированных аппаратах, пишет 9to5mac.


Какие именно гаджеты кроме тройки новых iPhone завтра покажет Apple до сих пор точно не известно. Скорее всего, компания продемонстрирует Apple Watch следующего поколения, а другие новинки придержит для анонса позже в этом году (скорее всего, в октябре).

Куо заявляет, что первое время предложение iPhone с 6,1-дюймовым дисплеем будет ограничено, и в продажу устройство поступит в конце сентября или начале октября. Это связано с производственными проблемами. Bloomberg также отмечает, что финальным названием устройства станет iPhone Xr, а не iPhone Xc.

Куо полагает, что iPhone Xr (или Xc) до конца года займет 55% продаж от всех поставок iPhone в 2018 году, а в первой половине 2019 года показатель возрастет до 70%. Ресурс PhoneArena уточняет, что продажи старших iPhone Xs и iPhone Xs Plus (или Max) начнутся уже 21 сентября, а предзаказать аппараты получится с 14 сентября.

Новые iPad Pro получат систему распознавания лиц Face ID, а также сменят порт для зарядки на USB-C. В комплект к планшетам добавят 18-ватное зарядное устройство, а обновленные iPhone будут комплектоваться 5-ватными зарядниками и портом Lightning.

«Бюджетный» MacBook займет место 12-дюймовой модели в линейке производителя. Его оснастят Touch ID, но лишат сенсорной панели Touch Bar.

Новые Apple Watch кроме увеличенного дисплея получат возможность проведения ЭКГ. Кроме того, во всех модификациях «спинки» будут выполнены из керамики. Куо также ожидает анонса новых беспроводных наушников AirPods и подробностей о станции беспроводной зарядки AirPower.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние iPhone:

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме новых iPhone производитель, скорее всего, покажет и другие гаджеты.
 
Новости дня
Новости разные
 
На театральном фестивале «Белая вежа» представят 26 спектаклей из 10 стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика