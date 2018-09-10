Инсайдер раскрыл все секреты завтрашней презентации Apple

Завтра компания Apple проведет пресс-конференцию, на которой покажет новые устройства. Главными героями презентации станут три iPhone, но на этом производитель не остановится. Известный точными прогнозами аналитик Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился информацией о еще не анонсированных аппаратах, пишет 9to5mac.





Какие именно гаджеты кроме тройки новых iPhone завтра покажет Apple до сих пор точно не известно. Скорее всего, компания продемонстрирует Apple Watch следующего поколения, а другие новинки придержит для анонса позже в этом году (скорее всего, в октябре).

Куо заявляет, что первое время предложение iPhone с 6,1-дюймовым дисплеем будет ограничено, и в продажу устройство поступит в конце сентября или начале октября. Это связано с производственными проблемами. Bloomberg также отмечает , что финальным названием устройства станет iPhone Xr, а не iPhone Xc.

Куо полагает, что iPhone Xr (или Xc) до конца года займет 55% продаж от всех поставок iPhone в 2018 году, а в первой половине 2019 года показатель возрастет до 70%. Ресурс PhoneArena уточняет , что продажи старших iPhone Xs и iPhone Xs Plus (или Max) начнутся уже 21 сентября, а предзаказать аппараты получится с 14 сентября.

Новые iPad Pro получат систему распознавания лиц Face ID, а также сменят порт для зарядки на USB-C. В комплект к планшетам добавят 18-ватное зарядное устройство, а обновленные iPhone будут комплектоваться 5-ватными зарядниками и портом Lightning.

«Бюджетный» MacBook займет место 12-дюймовой модели в линейке производителя. Его оснастят Touch ID, но лишат сенсорной панели Touch Bar.

Новые Apple Watch кроме увеличенного дисплея получат возможность проведения ЭКГ. Кроме того, во всех модификациях «спинки» будут выполнены из керамики. Куо также ожидает анонса новых беспроводных наушников AirPods и подробностей о станции беспроводной зарядки AirPower.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние iPhone: