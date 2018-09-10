В Узбекистане ждут Лукашенко с визитом 12-14 сентября

По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Беларуси Александр Лукашенко 12-14 сентября 2018 года посетит Узбекистан с официальным визитом.

"В ходе предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу", - говорится в сообщении МИД Узбекистана.

По информации министерства, президенты Узбекистана и Беларуси также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Кроме того, в рамках визита А.Лукашенко в Ташкенте будет работать выставка национальной продукции "Сделано в Беларуси" и состоится совместный форум делового и межрегионального сотрудничества с участием бизнес-кругов и руководителей регионов двух стран.

"По итогам узбекско-белорусского саммита предполагается подписать Совместное заявление глав государств, весомый пакет межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений и других документов, предусматривающих придание новой динамики дружественным, многоплановым связям между Узбекистаном и Беларусью", - отметили в МИД.