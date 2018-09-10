В селе под Иркутском во время уроков обрушилось здание школы

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Инцидент произошел около девяти часов утра 11 сентября. По предварительным данным, причиной обрушения стало разрушение поддерживающей колонны, после чего просели плиты перекрытия. На кадрах с места видно, что обрушился пол и семиметровый отрезок стены.заявилпредставитель администрации Куйтунского района.Дело в том, что эта часть здания была признана аварийной еще в декабре 2009 года и с тех пор не использовалась.