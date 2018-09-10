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В селе под Иркутском во время уроков обрушилось здание школы

11.09.2018 11:01 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Неожиданные каникулы получили более 200 учеников средней школы в иркутском поселке Уян, где во вторник утром обрушилась часть здания учебного заведения. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку ребята были на уроках, а самим переходом между двумя корпусами, по уверению администрации, давно никто не пользуется.

Инцидент произошел около девяти часов утра 11 сентября. По предварительным данным, причиной обрушения стало разрушение поддерживающей колонны, после чего просели плиты перекрытия. На кадрах с места видно, что обрушился пол и семиметровый отрезок стены.

"Вопрос по этому переходу решается уже давно, родители даже уже писали жалобу на имя губернатора. Этот пролет уже давно огорожен, по нему ничего не решается", — заявил IRK.ru представитель администрации Куйтунского района.

Дело в том, что эта часть здания была признана аварийной еще в декабре 2009 года и с тех пор не использовалась.

 
 
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Неожиданные каникулы получили более 200 учеников средней школы в иркутском поселке Уян.
 
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