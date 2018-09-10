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В селе под Иркутском во время уроков обрушилось здание школы
Фото из социальных сетей
Инцидент произошел около девяти часов утра 11 сентября. По предварительным данным, причиной обрушения стало разрушение поддерживающей колонны, после чего просели плиты перекрытия. На кадрах с места видно, что обрушился пол и семиметровый отрезок стены.
"Вопрос по этому переходу решается уже давно, родители даже уже писали жалобу на имя губернатора. Этот пролет уже давно огорожен, по нему ничего не решается", — заявил
Дело в том, что эта часть здания была признана аварийной еще в декабре 2009 года и с тех пор не использовалась.
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