ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лихорадка, рвота и волдыри по всему телу. В Европу пришла оспа

11.09.2018 11:00 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: The Telegraph
В Великобритании зафиксирован первый случай оспы обезьян — редкой и опасной вирусной инфекции, по своим свойствам сходной с натуральной оспой.

Сообщается, что заболеванием могли заразиться около пятидесяти жителей Великобритании. Источником инфекции стал военно-морской офицер, прибывший в Лондон из Нигерии. В зоне риска находятся пассажиры самолёта, сидевшие рядом с мужчиной, сообщает The Telegraph.

В настоящий момент офицер переведён в инфекционное отделение лондонской больницы. Сколько человек он успел заразить, пока неизвестно. Отметим, что оспа обезьян передаётся лишь при тесном контакте с заболевшим, а значит, риск эпидемии не слишком высок. Тем не менее Министерство здравоохранения Великобритании уже предупредило об опасности заражения около пятидесяти человек.

Первоначальные симптомы оспы обезьян включают в себя лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов и озноб. На третий день на коже заболевшего появляется сыпь, после которой остаются рубцы. Длительность заболевания — две-три недели, смертность — от одного до десяти процентов.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании зафиксирован первый случай оспы обезьян.
 
Новости дня
Новости разные
 
День открытых дверей в Эколого-биологическом центре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика