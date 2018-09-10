Лихорадка, рвота и волдыри по всему телу. В Европу пришла оспа



Фото: The Telegraph

Сообщается, что заболеванием могли заразиться около пятидесяти жителей Великобритании. Источником инфекции стал военно-морской офицер, прибывший в Лондон из Нигерии. В зоне риска находятся пассажиры самолёта, сидевшие рядом с мужчиной, сообщает The Telegraph.В настоящий момент офицер переведён в инфекционное отделение лондонской больницы. Сколько человек он успел заразить, пока неизвестно. Отметим, что оспа обезьян передаётся лишь при тесном контакте с заболевшим, а значит, риск эпидемии не слишком высок. Тем не менее Министерство здравоохранения Великобритании уже предупредило об опасности заражения около пятидесяти человек.Первоначальные симптомы оспы обезьян включают в себя лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов и озноб. На третий день на коже заболевшего появляется сыпь, после которой остаются рубцы. Длительность заболевания — две-три недели, смертность — от одного до десяти процентов.