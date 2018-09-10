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В России начались самые масштабные в постсоветской истории военные учения
Фото: GETTY IMAGES
"Всего к маневрам привлечено около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения", - заявили в министерстве обороны РФ.
Общая численность военнослужащих в российских вооруженных силах составляет около одного миллиона человек. Таким образом, в учениях принимает участие почти треть армии, передает
Маневры продлятся до 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России. Учениями руководит министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщает минобороны, цель маневров - отработка применения межвидовых войсковых группировок.
В маневрах примут участие китайские и монгольские военнослужащие.
В Россию из Китая для участия в маневрах прибыли 24 вертолета и 6 самолетов. Российские военные сообщили, что Китай направил на учение шесть вертолетов Ми-171, которые куплены у России, а также девять вертолетов Z-9 и такое же количество вертолетов Z-19. О том, какие самолеты Китай направил на учение в Россию, не сообщается.
В министерстве обороны Китая сообщили, что помимо авиации в учениях будут задействованы 3200 военнослужащих и 900 единиц техники.
Монголия не раскрывала деталей своего участия в маневрах.
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В России начались самые масштабные с 1981 года военные учения.
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