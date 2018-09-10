Samsung выпустила устройство для слежения



Фото с сайта sammobile.com

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Устройство в реальном времени передает информацию о своем расположении в приложение SmartThings на смартфоне. Через двойное нажатие кнопки включения на трекере своим расположением можно поделиться мгновенно.SmartThings Tracker используется и как «датчик прибытия» для запуска системы «умного дома» вроде включения света или термостата, когда трекер попадает в зону их действия. Еще одна интересная функция — уведомления о прибытии или отбытии трекера из определенной локации.SmartThings Tracker защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и от одного заряда работает около недели.В США за устройство просят 99 долларов с бесплатной сервисной подпиской через оператора AT&T на год. После подписка, необходимая для работы аппарата, обойдется в 50 долларов в год, или 5 долларов в месяц. Старт продаж намечен на 14 сентября.