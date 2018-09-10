Москвичи стали скупать квартиры, чтобы сохранить деньги при падающем рубле



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В предыдущие три года активность этой категории покупателей в Москве была нулевой — все покупки совершались только по необходимости, для улучшения личных жилищных условий, подчеркивают аналитики. В настоящий момент примерно 12 процентов сделок с подержанными квартирами заключают покупатели, преследующие «сберегательные» цели.По мнению экспертов, активизации инвесторов-любителей способствовало снижение процентных ставок по банковским вкладам в сочетании с окончанием затяжного периода падения цен на «вторичку». Кроме того, граждане вновь начали вкладывать деньги в недвижимость из-за нестабильности в финансовом секторе — ослабления рубля и угроз введения санкций в отношении крупнейших государственных банков.отмечается в сообщении. —Самый востребованный объект у покупателей, приобретающих жилплощадь для сохранения сбережений, — однокомнатная квартира экономкласса в доме рядом с метро, утверждают в агентстве недвижимости.