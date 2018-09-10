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Москвичи стали скупать квартиры, чтобы сохранить деньги при падающем рубле

11.09.2018 10:51 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В Москве на вторичный рынок жилья вернулись непрофессиональные инвесторы — люди, приобретающие квартиры исключительно с целью сохранения денежных средств, сообщает lenta.ru со ссылкой на одно из агентств недвижимости.

В предыдущие три года активность этой категории покупателей в Москве была нулевой — все покупки совершались только по необходимости, для улучшения личных жилищных условий, подчеркивают аналитики. В настоящий момент примерно 12 процентов сделок с подержанными квартирами заключают покупатели, преследующие «сберегательные» цели.

По мнению экспертов, активизации инвесторов-любителей способствовало снижение процентных ставок по банковским вкладам в сочетании с окончанием затяжного периода падения цен на «вторичку». Кроме того, граждане вновь начали вкладывать деньги в недвижимость из-за нестабильности в финансовом секторе — ослабления рубля и угроз введения санкций в отношении крупнейших государственных банков.

«На текущий момент на московском вторичном рынке жилья сформировался пул покупателей, которые предпочитают конвертировать накопления в квадратные метры, а не нести в банк, — отмечается в сообщении. — Этих людей относительно немного — в разы меньше в абсолютном выражении, чем в 2014 году. Среди них совсем нет тех, кто вкладывается в элитное жилье. Но все-таки доля так называемых консервативных инвесторов в настоящее время очевидна и осязаема».

Самый востребованный объект у покупателей, приобретающих жилплощадь для сохранения сбережений, — однокомнатная квартира экономкласса в доме рядом с метро, утверждают в агентстве недвижимости.

 
 
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В Москве на вторичный рынок жилья вернулись непрофессиональные инвесторы.
 
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